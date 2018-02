SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von 21.02.18 (Woche 8) bis 14.03.18 (Woche 11)

Baden-Baden (ots) - Mittwoch, 21. Februar 2018 (Woche 8)/08.02.2018

Tagestipp

22.00 "mal ehrlich...droht uns der Pflege-Kollaps?" Der SWR Bürgertalk mit Florian Weber

Die Pflege in Deutschland ist in Not. Ausgebrannte, unterbezahlte Pflegekräfte, menschenunwürdige Bedingungen in Pflegeheimen und Krankenhäusern. Alleingelassene Menschen, meist Frauen, die hilflose Angehörige zuhause versorgen. Dieses düstere Bild zeichnen immer wieder Berichte über das deutsche Pflegesystem. Marktforscher stützen dieses Bild: fehlende Wertschätzung der Pflegeberufe, mittelmäßige Qualität der Versorgung und deutlich zu wenig Personal. Wenn die Politik nicht handelt, wird sich die prekäre Situation aufgrund der alternden Gesellschaft weiter verschärfen. SWR Moderator Florian Weber spricht mit vielen Betroffenen in seinem Bürgertalk "mal ehrlich... droht uns der Pflegekollaps?". Außerdem sind der Pflege-Experte Gottlob Schober (SWR, Report Mainz) sowie die Politiker Manfred Lucha (Grüne, Sozialminister in Baden-Württemberg) und Erwin Rüddel (CDU Rheinland-Pfalz, Pflege-Experte der Bundestagsfraktion) bei ihm zu Gast.

Sonntag, 04. März 2018 (Woche 10)/08.02.2018

17.15 Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten? Moderation: Jens Hübschen Folge 66

In der Sendung "Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten?" treten wieder zwei Kandidatenpaare aus der Region gegeneinander und gegen ein dreiköpfiges Expertenteam an. In drei Spielrunden müssen die Kandidaten ihr Wissen über den Südwesten beweisen. Es geht um Fragen über Sehenswürdigkeiten, Mundarten und Dialekte, Klassiker aus der heimischen Küche oder berühmte Söhne und Töchter der Regionen zwischen Koblenz und Konstanz. Kurz: alles Kuriose, Schöne und auch Überraschende aus dem Südwesten. Die Kandidaten verbindet alle eine besondere Geschichte mit ihrer Heimat. In der heutigen Folge tritt das Team: "Friedenskinder e.V." aus Rheinland-Pfalz gegen das Team "Physikalischer Weltrekord" ebenfalls aus Rheinland-Pfalz an. Die Experten in der Sendung sind diesmal: Weinsommelière Natalie Lumpp für Essen und Trinken, Moderator Dennis Wilms für Wissenschaft und Technik, SWR Moderator Clemens Bratzler für Politik, Zeitgeschehen und Wirtschaft.

Mittwoch, 07. März 2018 (Woche 10)/08.02.2018

14.45 (VPS 14.44) Eisenbahn-Romantik Park- und Gartenbahnen Erstsendung: 25.05.2016 in SWR/SR Folge 161

Sonntag, 11. März 2018 (Woche 11)/08.02.2018

17.15 Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten? Moderation: Jens Hübschen Folge 67

In der Sendung "Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten?" treten wieder zwei Kandidatenpaare aus der Region gegeneinander und gegen ein dreiköpfiges Expertenteam an. In drei Spielrunden müssen die Kandidaten ihr Wissen über den Südwesten beweisen. Es geht um Fragen über Sehenswürdigkeiten, Mundarten und Dialekte, Klassiker aus der heimischen Küche oder berühmte Söhne und Töchter der Regionen zwischen Koblenz und Konstanz. Kurz: alles Kuriose, Schöne und auch Überraschende aus dem Südwesten. Die Kandidaten verbindet alle eine besondere Geschichte mit ihrer Heimat. In der heutigen Folge tritt das Team: "Frisurenteam" aus Saarland gegen das Team "Wrestling im Saarland" ebenfalls aus Saarland an. Die Experten in der Sendung sind diesmal: Moderator Dennis Wilms für Wissenschaft und Technik, Sportmoderatorin Julia Scharf für Sport und Gesundheit und Musiker Thomas Anders für Kultur und Medien.

Mittwoch, 14. März 2018 (Woche 11)/08.02.2018

20.15 betrifft: Betrogene Liebe - Auf der Spur der Internet-Herzensbrecher

Mittwoch, 14. März 2018 (Woche 11)/08.02.2018

03.55 betrifft: Betrogene Liebe - Auf der Spur der Internet-Herzensbrecher (WH)

