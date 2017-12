SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von 25.12.17 (Woche 52) bis 29.01.18 (Woche 5)

Baden-Baden (ots) - Montag, 25. Dezember 2017 (Woche 52)/20.12.2017

Tagestipp

21.45 Die Kirche bleibt im Dorf Heimathafen Mundartserie Deutschland 2017 Folge 25/30

Als Gottfried Häberle an diesem Morgen aufwacht, ist das Schloss in Aufruhr: Handwerker fangen an, das alte Gemäuer zum Wellnesstempel umzubauen. Gottfried ist empört, doch Schwiegersohn Heinz macht ihm unmissverständlich klar, dass er jetzt der Chef ist und ihn ins Altersheim nach Niebelsbach entsorgen wird. Als der Patriarch dann noch fast von einem Stein erschlagen wird, verliert er vor Schreck die Sprache. Er sucht Zuflucht im Pfarrhaus genau wie vorher schon Oma Anni, Christine, Elisabeth Rossbauer und Klara. Die Rieslinger sind voller Wut und Verzweiflung über den arroganten Heinz, der sie alle ins Unglück treiben will. Irgendetwas muss geschehen!!

Montag, 25. Dezember 2017 (Woche 52)/20.12.2017

22.15 Die Kirche bleibt im Dorf Hinterhalt Mundartserie Deutschland 2017 Folge 26/30

Die Ober- und Unterrieslinger haben sich zusammengetan und beschlossen: Heinz muss weg. Sie sind überzeugt, dem übermächtigen bösartigen Mann ist nicht anders beizukommen als durch: Mord. Das Los fällt auf Karl und Peter. Die ungleichen Brüder haben mit einer Fallgrube und einem Hinterhalt eine reale Chance, ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen. Wenn da die Liebe nicht wäre. Karl sieht seine geliebte Maria weinend vorbeifahren und auch Peter verspürt plötzlich große Sehnsucht nach Klara. Und so nimmt das Verhängnis seinen Lauf, denn Christine und Pfarrer Kai-Uwe wollen die böse Tat auf jeden Fall verhindern.

Dienstag, 26. Dezember 2017 (Woche 52)/20.12.2017

Tagestipp

21.45 Die Kirche bleibt im Dorf Hiebe Mundartserie Deutschland 2017 Folge 27/30

Nachdem Karl und Peter kläglich gescheitert sind, machen sich Oma Anni und Klara an die Planung. Christine ist verzweifelt, denn sie sieht schon ihre komplette Familie als Mörder in der Hölle schmoren. Kai-Uwe würde am liebsten zur Polizei gehen, ist er doch schon lädiert vom letzten Rettungsversuch. Währenddessen weiß Maria nichts vom Vorhaben ihrer Familie, sie hat eine Mordswut auf Heinz, nicht zuletzt weil der ihren kleinen Sohn Thadäus zu Karl gebracht hat. Sie plant ihren eigenen Rachefeldzug.

Dienstag, 26. Dezember 2017 (Woche 52)/20.12.2017

22.15 Die Kirche bleibt im Dorf Hosianna Mundartserie Deutschland 2017 Folge 28/30

Heinz erfreut sich weiter strahlender Gesundheit, während Pfarrer Kai-Uwe jetzt auch noch einen Kopfverband trägt. Er zitiert die Schwaben in den Gottesdienst, dort will er ihnen die Leviten lesen. Doch was er seinen Schäfchen zu den zehn Geboten zu sagen hat, scheint niemanden zu interessieren. Christine ist derweil außer sich: Sie ist der Mörderbande beigetreten, um die Tat zu verhindern, doch jetzt hat die Runde ausgerechnet sie dazu auserkoren, Heinz zu vergiften. Kai-Uwe merkt in letzter Minute, in welcher Zwickmühle seine Liebste steckt und selbstverständlich versucht er sie zu retten - ohne Rücksicht auf die eigene Gesundheit.

Freitag, 29. Dezember 2017 (Woche 52)/20.12.2017

22.00 Nachtcafé

Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Von der Liebe zu Tieren

Mensch und Tier - eine ganz besondere Beziehung. Bereits seit Jahrtausenden leben Menschen mit Tieren zusammen. Und die Liebe ist ungebrochen. Aktuell haben die Deutschen mehr als 30 Millionen Haustiere, in jedem dritten Haushalt lebt mindestens ein tierischer Mitbewohner. Egal ob Hund oder Katze, Meerschweinchen oder Wellensittich - es herrscht eine große Liebe der Menschen zu ihren Haustieren. Kinder lernen im Umgang mit eigenen Tieren Verantwortung und soziale Kompetenz. Und als treuer Begleiter beugt ein pelziger Mitbewohner der Einsamkeit vor. Für so manches Herrchen oder Frauchen sind Bello oder Minka sogar gleichgestellt mit den menschlichen Familienmitgliedern. Sie verwöhnen ihre Lieblinge nur allzu gerne. Feinstes Essen, modische Kleidchen und komfortable Einrichtung gehören wie selbstverständlich dazu.

Einige Menschen mögen es auch noch exotischer. So lebt der eine mit Raubkatzen zusammen, während die andere ihr Haus mit einem Pferd teilt. Es sind besondere Beziehungen, die viel Raum für skurrile Alltagserlebnisse bieten. Nicht nur aus rein emotionaler Bindung können Tiere zu einem unverzichtbaren Begleiter werden. Ob die Therapiekatze, die demente Senioren im Pflegeheim zum Lächeln bringt, oder der Blindenhund, der seinem Herrchen ein Stück Freiheit ermöglicht. Tiere tun den Menschen gut und sind Helfer in Krise und Alltag. Warum entstehen so enge Beziehungen zwischen Mensch und Tier? Und was kann der Mensch von seinem Tier lernen?

Die Gäste bei Michael Steinbrecher:

Der ehemalige Münchner Oberbürgermeister Christian Ude ist ein großer Katzenfreund. Dass Katzen extrem einfühlsam und intelligent sind, beobachtet er jeden Tag an seiner eigenen Katze und immer wieder auch auf Mykonos, wo er sich um streunende Katzen kümmert. Zu seiner Katze Mienchen hat er eine besonders intensive Beziehung und sagt: "Tierliebe ist immer skurril, auch bei mir, aber das erlaube ich mir."

Skurril ist auch die Wohnsituation von Dr. Stephanie Arndt. Als im Winter 2013 Orkan Xaver über Deutschland wütete, holte sie ihr Pferd Nasar kurzerhand aus dem Stall ins Haus - eine folgenschwere Entscheidung. Der Hengst "fand es ganz toll. Da läuft der Fernseher, da gibt es Toast aus dem Toaster. Klar, der wollte nicht mehr raus." Und so lebt Stephanie Arndt bis heute in ihrer ungewöhnlichen tierischen Wohngemeinschaft.

Zwar nicht im Haus, aber Tür an Tür mit seinen Tieren lebt Raubtierdompteur Hans-Ludwig Suppmeier. Bereits als Neunjähriger stand er mit Ponys in der Manege des Zirkus Krone, seit 15 Jahren sind es Tiger. Für die Arbeit mit den gefährlichen Tieren braucht Suppmeier eine ganz besondere Beziehung: "Es ist schon eine sehr enge Verbindung. Da ist hundertprozentiges Vertrauen."

Hundertprozentiges Vertrauen zu ihrem Tier hat auch Sandra Christen, denn ohne ihren Blindenführhund würde sie sich im Alltag nur schwer zurechtfinden. "Mein Hund bedeutet für mich Freiheit, Unabhängigkeit und Sicherheit." Aus Dankbarkeit ist es für Sandra Christen Ehrensache, dass ihre Hunde nach getaner Arbeit dann auch ihren Ruhestand bei ihr genießen dürfen.

Genuss ist ganz zentral im Leben von Joys und Amore. Die zwei kleinen Malteser Hunde von Matthias Mangiapane werden verwöhnt, wo es nur geht. Selbstgekochtes Essen, feinste Kleider und in Herrchens Bett schlafen - alles absolut selbstverständlich für den TV-Darsteller: "Wenn ich Kinder hätte, würde ich meinem Kind den gleichen Luxus bieten wie mir selbst. Und dementsprechend kriegen das auch die Hunde."

Hunde allein reichten Bianka Wolf irgendwann nicht mehr aus. Als sie einen Falkner mit Eulen traf, war es um sie geschehen. "Eulen sind so ruhig und faszinierend, sie schauen einem wirklich in die Seele. Das hat mich tief berührt." Diese besonderen Begegnungen teilt Bianka Wolf gerne, zum Beispiel in Schulen und Altenheimen. Und sie bietet auch "Eulenkuscheln" an.

Für den Biologen und Verhaltensforscher Prof. Dr. Kurt Kotrschal ist klar, dass der Mensch ohne seine Beziehungen zu Tieren nicht denkbar ist. Seitdem es Menschen gibt, leben sie in engem Kontakt mit Tieren - und davon profitieren beide Seiten. "Dass wir mit Tieren leben wollen, merkt man daran, dass alle Kinder dieser Welt instinktiv an Tieren und Natur interessiert sind."

Sonntag, 31. Dezember 2017 (Woche 1)/20.12.2017

21.45 Hannes und der Bürgermeister:

Silvester im Rathaus

Hannes (Albin Braig) muss auf Drängen des Bürgermeisters (Karlheinz Hartmann) die Silvesterfeier im Ochsen verlassen. Wankend kommen beide ins Rathaus. Der Bürgermeister diktiert Hannes seine Neujahrsansprache, die sich sowohl an seine Gattin als auch an seine Bürger richtet. Sein pathetischer Aufruf an die Bürger, für ein friedliches Leben einzutreten, vermischt sich auf kuriose Weise mit ehelichen Kriegserlebnissen im bürgermeisterlichen Schlafzimmer.

Sonntag, 21. Januar 2018 (Woche 4)/20.12.2017

Tagestipp

13.55 Närrische Wochen im Südwesten Narrentag Willstätt Moderation: Sonja Schrecklein, Werner Mezger und Matthias Drescher

"Schäg au" grüßen die Willstätter Hexen zur Live-Übertragung des großen Umzugs bei den Ortenauer Narrentagen in Willstätt. Zur Feier ihres 60-jährigen Bestehens erwarten die Hexen närrische Gäste aus nah und fern, darunter die Freunde vom Ortenauer Narrenbund, aber auch Narrenzünfte aus den Niederlanden und der Schweiz. Nur alle vier Jahre veranstaltet der Ortenauer Narrenbund diese Brauchtumsgroßveranstaltung gemeinsam mit einer Mitgliedszunft. Zu dem internationalen Narrentreffen 2018 an der Kinzig haben sich mehr als 6.200 Hästräger und Musikanten angesagt.

Gut drei Stunden tobt der närrische Lindwurm durch das malerische Fachwerkstädtchen. Werner Mezger, Germanist und Volkskundler, und Matthias Drescher, Vizepräsident des Ortenauer Narrenbunds, kommentieren live das bunte Treiben. Als Straßenreporterin stürzt sich Anina Wenderoth ins Umzugsgetümmel. Während der gesamten Live-Übertragung ist das SWR Fastnachtstelefon geschaltet. Werner Mezger beantwortet die Fragen der Zuschauer zum Thema Fasnet. SWR Reporterin Sonja Faber-Schrecklein lädt zum Fastnachtsquiz ein.

Mittwoch, 24. Januar 2018 (Woche 4)/20.12.2017

Geänderten Titel beachten!

21.00 Kinderdocs - Geschichten aus der Chirurgie Folge 2/2

Mittwoch, 24. Januar 2018 (Woche 4)/20.12.2017

Geänderten Titel für BW und RP beachten!

04.40 BW+RP: Kinderdocs- Geschichten aus der Chirurgie (WH) Folge 2/2

Montag, 29. Januar 2018 (Woche 5)/20.12.2017

Geänderten Beitrag beachten!

15.15 (VPS 15.14) Länder - Menschen - Abenteuer Kalt, riskant und gut fürs Karma Mit Hindu-Pilgern durch die Berge Kaschmirs Erstsendung: 10.06.2007 in SWR/SR

