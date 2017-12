Eine Zeitreise im Südwesten: "Flussgeschichten"

1 weiterer Medieninhalt

"Ja so warn's, die alten Schiffahrtsleit!" Diese SWR Dokumentation reist auf verschiedenen Gewässern in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zurück in die Vergangenheit. Es geht u. a. nach Mainz, nach Idar-Oberstein, an den Neckar und die Nahe. Weitere Informationen unter https://www.presseportal.de/nr/7169 Download

Baden-Baden (ots) - 90-minütige SWR Dokumentation / 17. Dezember 2017, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen

Es ist kein Zufall, dass die ersten Menschenfunde im Südwesten in Flussnähe waren: Wasser gilt als Ursprung allen Lebens. Von der Steinzeit bis heute sind Seen und Flüsse die Lebensader der Zivilisation. Sie bieten Trinkwasser, sind Handelswege, liefern Energie. Wie hat das Leben am Wasser Land und Menschen geprägt? Der 90-minütige Film "Flussgeschichten - Eine Zeitreise im Südwesten" von Thomas Lauterbach entführt die Zuschauer in Wasserwelten heute und in der Vergangenheit. Ausgestrahlt wird der Film am 17. Dezember 2017 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.

Kleine Funde mit großer Nachwirkung

An den neolithischen Pfahlbauten am Federsee sucht die engagierte Archäologin Dr. Renate Ebersbach während ihrer Ausgrabungen nach der "Nadel im Torfhaufen". Jeder kleinste Fund kann das bisherige Bild des Lebens unserer Vorfahren auf den Kopf stellen. Warum hat man sich genau hier angesiedelt? Wurde damals schon Handel über die Zuflüsse des Sees betrieben und wenn ja, mit welchen Ländern?

Römische Soldaten am Rhein

Der sensationelle Fund der Römerschiffe mitten in der Innenstadt von Mainz liegt zwar schon etwas zurück. Doch Dr. Ronald Bockius beschäftigt heute noch die Frage, an was die römischen Soldaten am Rhein damals wohl glaubten, was sie hofften? Vieles wird vermutlich für immer verborgen bleiben. Doch kann ein auf den ersten Blick zufälliger Fund einer kleinen Münze, die sorgfältig versteckt in einem der Boote lag, vielleicht doch Aufschluss über das Innenleben eines Soldaten geben?

Die Geschichte der Neckaresel

Als die Eisenbahn aufkam, erhielt die Schifffahrt gehörig Konkurrenz. Um mithalten zu können, galt es, erfinderisch zu sein. Walter Zimmermann und Roger Staudt sind heute noch fasziniert von der Kettenschifffahrt, einem einmaligen Kapitel in der Geschichte der Technik. Wie kam man nur auf die Idee, eine 115 km lange Kette im Neckar zu versenken und die sogenannten "Neckaresel" flussauf- und abwärts zu ziehen? Und wie lief ein Kettenwechsel ab, wenn sich die Schiffe in einer Kurve begegneten?

Wasser auf die Mühlen

Die Fließkraft der Bäche hat früher überall im Südwesten Wassermühlen entstehen lassen. Der leidenschaftliche Müller Hartmut Kugler betreibt eine der letzten noch in Betrieb stehenden Mühlen im schwäbischen Wald. Lohnt sich das noch? Geht es um Nostalgie oder verbirgt sich dahinter ein besonderes Geschäftsmodell? Und was tun, wenn die eigene Tochter Lisa, nach dem Vorbild großer Industriemühlen und gegen die Vorstellung des Vaters, unbedingt modernisieren will?

Der versunkene Mississippi in Idar-Oberstein

Um das hohe Verkehrsaufkommen in den Griff zu bekommen, verschwand in Idar-Oberstein die Nahe unter einem Betondeckel und einer vierspurigen Straße. Vermisst man dort heute, nach über 30 Jahren, den Fluss, die Nähe zum Wasser? Für den Metzger Ernst Bohrer ein klarer Fall: Hätte Mark Twain die Nahe gekannt, hätte er ähnlich geschwärmt wie für den Mississippi.

Prägendes Wasser Historisches Filmmaterial illustriert das Leben an Flüssen und Seen früher und erinnert in vielen unterschiedlichen Perspektiven an fast vergessene Geschichten. Mal humorvoll, mal spannend und skurril, macht der Film deutlich, wie stark das Wasser den Alltag und die Identität der Menschen im Südwesten beeinflusst und geprägt haben. Eine historische Entdeckungsreise - hin zu verwunschenen Seen, geheimnisvollen Untiefen und abgelegenen Wildbächen.

Sendereihe "Geschichte und Entdeckungen"

"Flussgeschichten" gehört zur Sendereihe "Geschichte und Entdeckungen". Diese bietet den Zuschauern am Sonntagabend um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen aufwendig produzierte Dokus zu unterschiedlichsten Wissensgebieten aus dem deutschen Südwesten. Darunter Alltags, Technik- oder Kulturgeschichte, aber auch Themen wie Archäologie, Geografie, Reise, Tiere und Natur.

Sendung

"Flussgeschichten - Eine Zeitreise im Südwesten" wird am Sonntag, 17.12.17 um 20:15 Uhr gezeigt.

Pressekontakt:

Daniela Kress, Tel. 07221 929 23800, Daniela.Kress@SWR.de



Fotos über www.ARD-foto.de.

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell