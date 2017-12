SWR Sommerfestival 2018: Der Vorverkauf beginnt / Vier Tage Kino und Konzerte auf dem Stuttgarter Schlossplatz

Markus Palmer Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7169 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/SWR - Südwestrundfunk/Markus Palmer" Bild-Infos Download

Stuttgart (ots) - Wer seine Lieben zu Weihnachten mit Tickets für das SWR Sommerfestival 2018 überraschen möchte, sollte sich den 15. Dezember im Kalender markieren. Denn an diesem Freitag beginnt der Vorverkauf für das Sommerfestival 2018. Für Krimi-Fans steht eine Tatort-Premiere unter freiem Himmel auf dem Programm. Das Kultformat SWR1 Pop & Poesie in Concert feiert zehnjähriges Jubiläum und präsentiert ein "Best of"-Programm. Karten gibt es auch für das SWR3 Konzert mit Johannes Oerding und Nico Santos. Das SWR Sommerfestival, das der Südwestrundfunk gemeinsam mit dem Land Baden-Württemberg bereits zum zehnten Mal veranstaltet, findet von Freitag, 18. Mai, bis Montag, 21. Mai 2018, auf dem Stuttgarter Schlossplatz statt.

SWR Fernsehen unter freiem Himmel

Zum Festivalauftakt am Freitag, 18. Mai, zeigt das SWR Fernsehen die Premiere eines Stuttgart-Tatorts mit den Kommissaren Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare). In "Der Mann, der lügt" werden ihre Mordermittlungen aus der Sicht eines scheinbar unschuldigen Verdächtigen erzählt. Doch wie kommt sein Name in den Terminkalender des Opfers? Die Ermittlungen ergeben Ungereimtheiten, in denen sich der vermeintlich Unschuldige immer tiefer verstrickt. Schließlich kommen seine Geheimnisse ans Licht und er wird zum Hauptverdächtigen.

SWR1 Pop & Poesie in Concert

Wie die Zeit vergeht! SWR1 Pop & Poesie wird "Happy Ten" und feiert am Samstag, 19. Mai, mit einem "Best of"-Programm der erfolgreichsten Hits. Bei der Premiere vor zehn Jahren waren gerade einmal 50 Zuschauer dabei. Inzwischen sind es rund 5000, die jährlich zum SWR Sommerfestival auf den Stuttgarter Schlossplatz kommen. Matthias Holtmann, der "Erfinder" des Programms, bestätigt: "Ein Jahrzehnt SWR1 Pop & Poesie in Concert, das ist schon ein Meilenstein. Und ein beispielloser Glücksfall. Mit so einer Erfolgsgeschichte haben wir anfangs gar nicht gerechnet." Auf die Frage, wie er sich den Kultstatus seines Bühnenformats erklärt, antwortet Holtmann: "Das liegt natürlich an unserem großartigen Ensemble", und fügt augenzwinkernd hinzu: "Und sicher auch an der Präsentation von Matthias Holtmann. An einem alternden, übergewichtigen Conférencier also, der bei jedem Auftritt mit Leib und Seele dabei ist."

Das SWR3 Konzert mit Johannes Oerding

Für einen stimmungsvollen Ausklang des SWR Sommerfestivals sorgt der Singer-Songwriter Johannes Oerding. Am Pfingstmontag, 21. Mai 2018, steht der 35-jährige auf der Open-Air-Bühne auf dem Schlossplatz und stellt sein neuestes Album "Kreise" vor. Im gleichnamigen Song beschreibt er die Kontinuität im Wandel, andere Titel handeln vom Dating im digitalen Zeitalter ("Love me Tinder"), seiner Wahlheimat Hamburg ("Leuchtschrift") oder Oerdings Lebensgefühl "Zwischen Mann und Kind". Mit dabei ist auch der deutsch-spanische Singer-Songwriter Nico Santos, der gerade mit seinem Hit "Rooftop" Erfolge feiert. Wer sich ein Ticket für das SWR3 Konzert kauft, tut gleichzeitig etwas Gutes. Wie in jedem Jahr kommt ein Teil der Einnahmen der Kinderhilfsaktion "Herzenssache" von SWR, Saarländischem Rundfunk und Sparda-Bank zu Gute.

Der Vorverkauf für das Sommerfestival 2018 startet am 15. Dezember 2017 an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie bei Easy Ticket unter der Telefonnummer 0711/2 555 555 oder unter easyticket.de. Die Ticketpreise liegen pro Abend zwischen 9 und 25 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren.

Weitere Informationen unter SWR.de/Sommerfestival.

