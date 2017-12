SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von 14.12.17 (Woche 50) bis 20.01.18 (Woche 4)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 14. Dezember 2017 (Woche 50)/13.12.2017

Geänderte Moderation für RP beachten!

20.15 RP: zur Sache Rheinland-Pfalz! Das Politik-Magazin fürs Land mit Daniela Schick

Freitag, 12. Januar 2018 (Woche 2)/13.12.2017

22.00 Nachtcafé

Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Hinters Licht geführt

Was ist nur los mit der Gesellschaft? Seit Monaten beschäftigt sich Deutschland mit dem Abgasskandal, das Internet ist ein Tummelplatz für Betrüger, auch das warme Nest der Familie schützt nicht vor Lug und Betrug. Wenn es um den eigenen Profit geht, sind Moral und Anstand oft schnell vergessen. Ehrlichkeit, Gradlinigkeit, Aufrichtigkeit - all diese Tugenden sind scheinbar zu Auslaufmodellen verkommen. Ob es windige Bankgeschäfte, lumpige Handwerkerleistungen oder gerissene Geschäftsmodelle sind. Selbst in den angeblich ach so besten Kreisen zählen Betrügereien häufig zum guten Ton und werden - zumindest hinter vorgehaltener Hand - sogar als richtig clever und ausgefuchst verherrlicht und gefeiert. Lügen in der Politik, Affären oder Abzocke - was den Großen Recht ist, ist den Kleinen nur billig. Selbst wer gutgläubig und mit noch so hehrer Absicht ein Sozialprojekt unterstützt, ist vor krummen Machenschaften nicht sicher. Mit dem Resultat, dass das Vertrauen untereinander immer stärker schwindet. Ist heute der Ehrliche der Dumme? Warum gilt Betrug für viele nur noch als Kavaliersdelikt? Die Gehirnforschung jedenfalls bestätigt, dass Lügen, Irreführen und Manipulieren sogar ein wesentlicher Teil der sozialen Intelligenz ist. Ist es also nicht doch ein menschlicher Zug, es mit der Wahrheit nicht immer ganz so genau zu nehmen, wenn es dem eigenen Vorteil dient? Darüber diskutiert Michael Steinbrecher mit seinen Gästen.

Samstag, 13. Januar 2018 (Woche 3)/13.12.2017

Geänderten Beitrag beachten!

15.45 Eisenbahn-Romantik

Schatzkästlein 11 - Die Elektrische Folge 919

Montag, 15. Januar 2018 (Woche 3)/13.12.2017

Geänderten Beitrag beachten!

14.15 Eisenbahn-Romantik (WH von SA) Schatzkästlein 11 - Die Elektrische Erstsendung: 13.01.2018 in SWR/SR Folge 919

Samstag, 20. Januar 2018 (Woche 4)/13.12.2017

Geänderten Programmablauf für BW und RP beachten

13.55 (VPS 13.54) BW+RP: Sport extra: 3. Liga live Karlsruher SC - SpVgg Unterhaching

16.00 BW+RP: Eisenbahn-Romantik

Von Irkutsk zum Baikalsee

(bis 16.15 - weiter wie mitgeteilt)

Samstag, 20. Januar 2018 (Woche 4)/13.12.2017

Geändertes Erstsendedatum für SR beachten!

15.45 SR: Eisenbahn-Romantik

Die Chiemseebahn Erstsendung: 13.10.2017 in SWR/SR Folge 911

Samstag, 20. Januar 2018 (Woche 4)/13.12.2017

Beitrag ist neuer Tagestipp!

Tagestipp

20.15 Loriots Pappa ante Portas (Pappa ante Portas) Spielfilm Deutschland 1991 Erstsendung: 01.01.2008 in Das Erste

