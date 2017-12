SÜDWESTRUNDFUNK Nachtcafé - Die SWR Talkshow - Gäste bei Michael Steinbrecher jeweils freitags um 22:00 Uhr im SWR Fernsehen. Michael Steinbrecher © SWR/Tom Oettle, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter SWR-Sendung und bei Nennung "Bild:... mehr Bild-Infos Download

Baden-Baden (ots) - Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Winfried Glatzeder, der froh ist, wenn die Verwandtschaft wieder abreist // Freitag, 15. Dezember 2017, 22 Uhr, SWR Fernsehen

Das Weihnachtsfest soll harmonisch und friedlich sein, doch nicht für alle ist es mit feinem Plätzchenduft und entspanntem Frohsinn verbunden. Bekanntermaßen kann man sich die eigene Familie nicht aussuchen. Beim Weihnachtsessen kommt es nicht selten zu subtilen Seitenhieben, die jede noch so bemühte Stimmung am festlich gedeckten Tisch gefrieren lassen. Emotionsgeladene Spannungen sind oft vorprogrammiert - nicht selten endet so manches Fest mit Tränen und Funkstille. Wie kann man diesem drohenden Gewitter entgehen? Sind die besten Freunde oder ein Urlaub in der Ferne vielleicht doch die friedlicheren Alternativen? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen in "Nachtcafé: Die bucklige Verwandtschaft - alle Jahre wieder?" am Freitag, 15. Dezember, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.

Die Gäste im "Nachtcafé":

Winfried Glatzeder ist froh, wenn die Verwandtschaft wieder die Heimreise antritt Weihnachten ist für Winfried Glatzeder die lästigste Zeit des Jahres. Alle Jahre wieder kündigen sich bei dem Schauspieler seine Kinder mit Schwiegertöchtern und Nachwuchs an. Schon kurz nach der Begrüßung der Familie liegen seine Nerven blank: "Kaum angekommen, gibt es bei uns lautstarkes Gezeter unterm Weihnachtsbaum." Auch wenn der 72-Jährige froh ist, wenn alle wieder die Heimreise antreten, gibt es auch unvergessliche Momente, auf die er nicht verzichten möchte.

Maria Gührer bereitet das Weihnachtsfest mit ihrer Großfamilie liebevoll vor Die Festtage rund um Weihnachten haben für Maria Gührer hingegen einen ganz besonderen Zauber. Die Landfrau lebt auf einem Gutshof am Bodensee und feiert dort in alter Familientradition mit ihrer Großfamilie. Bereits Wochen vorher zieht ein Duft von Plätzchen und Tannengrün durch das Hofgut. Das größte Glück der Landwirtin ist, wenn die ganze Familie harmonisch beisammensitzt: "Das Schönste sind die strahlenden Gesichter und das Funkeln in den Augen aller, wenn der Baum im Lichterglanz erstrahlt."

Hans-Joachim Dera lebt in einem Pflegeheim und bekommt an Weihnachten keinen Besuch Mit der Familie gemütlich am Esstisch sitzen, Geschenke auspacken und über alte Zeiten plaudern - solche schönen Weihnachtsmomente durfte Hans-Joachim Dera schon lange nicht mehr erleben. Der 76-Jährige wohnt in einem Pflegeheim. Auch dieses Weihnachten bekommt der ehemalige Versicherungskaufmann keinen Besuch. Besonders an den Feiertagen macht dem Rentner die Einsamkeit zu schaffen: "Auch die Jahre zuvor war ich allein. Ich bin froh, wenn Weihnachten wieder vorbei ist."

Thea Eichholz feiert Weihnachten mit ihrer Patchworkfamilie Thea Eichholz verbindet noch heute wunderschöne Erinnerungen an die vielen Weihnachtsfeste, die sie mit Ihrem Mann feierte - bis Mitte 30 das Schicksal zuschlug und die Musikerin plötzlich alleine mit zwei Kindern war. Drei Jahre vergingen, bis die Witwe aus heiterem Himmel Briefe eines Unbekannten bekam. Aus der Brieffreundschaft wurden Liebe - und eine Patchworkfamilie, die besonders an Weihnachten gut organisiert werden muss: "Es ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit, jedem gerecht zu werden.

Steffen Schroeder kümmert sich auch an Weihnachten um einen inhaftierten Mörder Das Publikum kennt Steffen Schroeder als Schauspieler in der Rolle eines SOKO-Fernsehkommissar. Privat kümmert er sich als Vollzugshelfer um einen inhaftierten Mörder und wurde dessen einzige Verbindung zur Außenwelt. Durch seine regelmäßigen Besuche im Gefängnis weiß der Schauspieler, wie emotional aufgeladen gerade die Weihnachtszeit hinter Gittern ist: "An Heiligabend kommen in der Zelle alle Gefühle hoch, die Sehnsucht nach Freiheit und nach der Familie ist an diesen Tagen umso stärker."

Paula Deme feiert lieber ohne ihre Familie Weihnachten gemeinsam im Kreise der Familie? Das kommt für Paula Deme einem Albtraum gleich, denn den Kontakt zu ihren Eltern hat die Erzieherin bewusst abgebrochen. Aufgewachsen mit wenig Liebe und viel Gewalt, erlebte sie die Weihnachtsfeiertage jedes Jahr als lieblose und frostige Zwangsveranstaltung. Darauf zu verzichten, fiel ihr nicht schwer. Dennoch muss sie sich oft für ihren Kontaktabbruch rechtfertigen: "Immer wieder höre ich die Frage: Warum meldest Du Dich nicht mal wieder bei ihr, es ist doch Deine Mutter!"

Dr. Wolfgang Hantel-Quitmann ist als Paar- und Familientherapeut tätig "Weihnachten ist als Fest der Familie verdammt zu Glückseligkeit und Harmonie", bestätigt Prof. Dr. Wolfgang Hantel-Quitmann. Je höher die Erwartungen, desto größer die Enttäuschung, weiß der Familienpsychologe aus seiner langjährigen Erfahrung. Oftmals entzündet sich ausgerechnet unterm Christbaum ein Generationenkonflikt und alte Gefühle aus der Kindheit kommen wieder hoch. Paare fühlten sich oftmals gefangen zwischen ihren Eltern und ihren Kindern und schnell herrsche statt besinnlicher Gemütlichkeit bissige Kälte, so der vierfache Vater und renommierte Paar- und Familientherapeut.

"Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé" ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominente und Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen.

"Nachtcafé: Die bucklige Verwandtschaft - alle Jahre wieder?" am Freitag, 15. Dezember 2017, 22 Uhr im SWR Fernsehen

