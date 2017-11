Pedro Martins (24), Kurator des Jubiläums-SWR NEWJazz Meetings 2017 Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7169 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/SWR - Südwestrundfunk/Marcos Tani" Bild-Infos Download

Baden-Baden/Mainz (ots) - Anlässlich der 50. Ausgabe des SWR NEWJazz Meetings mit Kurator Pedro Martins und dem Sextett "Spider's Egg" ist das Abschlusskonzert in Karlsruhe auch live im Videostream auf www.swr.de/swr-classic/ zu erleben. Karten für die Konzerte am 24., 25. und 26.11. erhält man jeweils bei der Alten Feuerwache Mannheim, dem Sudhaus Tübingen und dem Tollhaus Karlsruhe.

Zum SWR NEWJazz Meeting 2017 versammelt der junge brasilianische Kurator Pedro Martins in diesem Jahr eine insgesamt sechsköpfige Band um sich, die sich "Spider's Egg" nennt: Genevieve Artadi (Gesang), David Binney (Altsaxofon), Sebastian Gille (Tenorsaxofon) sowie die Brasilianer Frederico Heliodoro (Elektrobass) und Antonio Loureiro (Schlagzeug) proben ab dem 19.11. in den Friedrich-Bischoff-Studios des Südwestrundfunks in Baden-Baden, um am 24.11. in Mannheim, am 25.11. in Tübingen und am 26.11. in Karlsruhe mit dem gemeinsam erarbeiteten Repertoire aufzutreten. Die Musiker spielen zum ersten Mal in dieser Besetzung zusammen - eine einzigartige Erfahrung für sie selbst und natürlich für das Publikum vor Ort. Radiohörerinnen und -hörer sowie die Netzgemeinde können ebenfalls daran teilhaben, welche Überraschung sich im "Spider's Egg" entwickelt, denn am 26. November bringt www.swr.de/swr-classic/ ab 19 Uhr einen Live-Videostream vom Abschlusskonzert in Karlsruhe, SWR2 sendet den Mitschnitt des Karlsruher Konzerts am 27. Dezember ab 0:05 Uhr sowie am 12. Dezember, ab 20:03 Uhr.

Universale Sprache der Musik

Pedro Martins (24) freut sich auf das SWR NEWJazz Meeting: "Der Sinn des Musikmachens besteht für mich darin, mich mit Menschen zu treffen, die ganz andere kulturelle Hintergründe haben als ich, mit ihnen Klänge auszutauschen und die universale Sprache der Musik gemeinsam zu sprechen. Es wird eine sehr kollaborative Sache werden", so der in Brasilia lebende Multi-Instrumentalist. Mit ihm konnte eine der kreativsten Stimmen des zeitgenössischen südamerikanischen Jazz gewonnen werden.

Impulse für den Jazz von morgen kommen aus dem Radiostudio "Das SWR NEWJazz Meeting ist eine kreative Quelle für die Musikwelt", sagt der Jazz-Trompeter Manfred Schoof, schon beim ersten Treffen 1966 und seitdem mehrfach dabei. "Eine Brutstätte für viele bahnbrechende musikalische Entwicklungen" nennt es der libanesische Oud-Spieler Rabih Abou-Khalil. Linda May Han Oh, in Malaysia geborene Jazz-Bassistin, sieht darin "einen Luxus, den man als working musician fast nie erlebt". Alle drei Musiker haben in den vergangenen Jahren an dem legendären Klanglabor des Südwestrundfunks teilgenommen und ihm wertvolle Anregungen gegeben.

Das SWR NEWJazz Meeting ist von Beginn an ein Sensor und Katalysator für sich anbahnende Jazzentwicklungen gewesen. Und auch von dieser 50. Ausgabe ist ein Impuls für die vielfältigen Entwicklungen des zeitgenössischen Jazz zu erwarten. Der Veranstaltung ist es in ihrer 50-jährigen Geschichte immer wieder gelungen, heute die Trends und Musiker vorzustellen, die morgen im Jazz aktuell und prägend sein werden.

SWR NEWJazz Meeting 2017 mit dem Sextett "Spider's Egg" Baden-Baden, Studiophase 19.-23. November 2017, Friedrich-Bischoff-Studio, Studio 2

Das SWR NEWJazz Meeting on Tour

Freitag, 24. November 2017, 20 Uhr, Alte Feuerwache Mannheim Samstag, 25. November 2017, 20:30 Uhr, Sudhaus Tübingen Sonntag, 26. November 2017, 19 Uhr, Tollhaus Karlsruhe (auch live im Videostream auf www.swr.de/swr-classic/)

Sendetermine

SWR2 NOWJazz: Zum 50. Mal! Das SWR NEWJazz Meeting - Eine Preview des aktuellen Jahrgangs: Donnerstag, 16. November, 23:03 Uhr

SWR2 Jazztime: Aus dem Archiv - Höhepunkte aus 50 Jahren SWR NEWJazz Meeting (2): Percussion Summit 1983 mit Paquito D'Rivera und Kip Hanrahan-Projekt 1991: Samstag, 18. November, 22:03 Uhr

SWR2 Jazz vor Sechs: 50. SWR NEWJazz Meeting: 20.-24. November, jeweils 17:50-18 Uhr

Live-Videostream vom SWR NEWJazz Meeting-Konzert aus dem Tollhaus Karlsruhe: Sonntag, 26. November, 19 Uhr www.swr.de/swr-classic/

"50. SWR NEWJazz Meeting": Mitschnitt des Abschlusskonzerts in Karlsruhe am Montag, 27. November, 0:05 bis 2 Uhr, sowie am Dienstag, 12. Dezember, ab 20:03 Uhr unter dem Titel "Spider's Egg" in der Sendung "SWR2 Jazz Session".

Infos und Trailer auch auf www.swr2.de/njm2017 sowie www.SWR.de/kommunikation #njm2017

