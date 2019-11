Daiichi Sankyo

Daiichi Sankyo reicht Feststellungsklage in Zusammenhang mit seiner proprietären Antikörper-Wirkstoff-Konjugat-Technologie ein

Daiichi Sankyo Co., Ltd, hat heute die Einreichung einer Feststellungsklage beim District Court of Delaware verkündet. Vorausgegangen waren Mitteilungen von Seattle Genetics, Inc., in Zusammenhang mit einer Kollaboration der beiden Unternehmen zwischen 2008 und 2015, bei der es um die Entwicklung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (AWK) ging.

Seattle Genetics beansprucht bestimmte intellektuelle Schutzrechte in Zusammenhang mit Daiichi Sankyos AWK-Produkten. Daiichi Sankyo betrachtet jeglichen derartigen Anspruch als haltlos und das Unternehmen wird seine Position, dass unsere Patente für AWK-Technologien das alleinige geistige Eigentum von Daiichi Sankyo sind, vehement verteidigen.

Zwischen Juli 2008 und Juni 2015 kollaborierten Seattle Genetics und Daiichi Sankyo im Rahmen einer exklusiven, weltweiten Entwicklungsvereinbarung für AWK, die sich von derzeitig in Entwicklung befindlichen AWK-Produkten in der Daiichi Sankyo-Pipeline unterscheiden.

Daiichi Sankyo Group entwickelt und vermarktet innovative pharmazeutische Therapien, um den Versorgungsstandard zu verbessern und vielfältige medizinische Versorgungslücken für Menschen in aller Welt zu schließen. Dazu nutzen wir unsere Wissenschaft und Technologie auf Weltklasseniveau. Mit mehr als 100 Jahren Forschungserfahrung und einer Präsenz in mehr als 20 Ländern stützen sich Daiichi Sankyo und seine 15.000 weltweiten Mitarbeiter auf die reiche Innovationstradition des Unternehmens und eine solide Pipeline von vielversprechenden neuen Wirkstoffen, um Patienten wirksame Therapien anzubieten. Neben einem starken Portfolio an Wirkstoffen für Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems arbeitet Daiichi Sankyo gemäß seiner Vision, bis 2025 den Status eines "Global Pharma Innovator with Competitive Advantage in Oncology" zu erlangen, primär an neuartigen Krebstherapien und auf anderen Forschungsgebieten in Zusammenhang mit seltenen Krankheiten und Immundefekten. Weitere Informationen finden Sie unter: www.daiichisankyo.com.

