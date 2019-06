Rodenstock Group

Rodenstock schließt Refinanzierung mit einem Darlehen über 395 Millionen Euro ab und vereinbart revolvierende Kreditlinie über 20 Millionen Euro

München (ots)

Die Rodenstock Gruppe, ein führender Hersteller hochwertiger Brillengläser, hat ein neues Darlehen über 395 Millionen Euro mit einer Laufzeit von sieben Jahren abgeschlossen und damit ihre langfristigen Verbindlichkeiten erfolgreich refinanziert. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen eine neue revolvierende Kreditlinie in Höhe von 20 Millionen Euro gesichert. Die Transaktion wurde von J.P. Morgan als alleiniger Konsortialführer begleitet.

"Die Refinanzierung ist ein weiterer Meilenstein für Rodenstock. Sie unterstreicht die erfolgreiche Transformation des Unternehmens und bekräftigt unsere aktuelle Strategie und Zukunftsaussichten. Nach unserer Rekordleistung im Jahr 2018 und dem guten Start in das laufende Jahr bleibt der Ausblick für unser Geschäft sehr positiv", sagt Anders Hedegaard, CEO der Rodenstock Gruppe.

Das Unternehmen konzentriert sich auf seine Kernkompetenzen in der optischen Medizintechnik im Bereich Gleitsichtgläser. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete Rodenstock einen Umsatz von 425 Millionen Euro. Auch das EBITDA erreichte mit 91 Millionen Euro einen neuen Rekordwert, der um 10 Prozent über dem Vorjahr lag. Die positive Entwicklung wurde vor allem durch Effizienzsteigerungen in Pro-duktion und Logistik sowie durch einen weiteren Umsatzanstieg im Bereich Glas aufgrund der starken Marktposition bei Gleitsichtgläsern getragen.

Über Rodenstock:

Rodenstock ist ein führender Hersteller von hochwertigen Brillengläsern und der einzige unabhängige Spezialist in diesem Bereich weltweit. Das 1877 gegründete Unternehmen mit Sitz in München beschäftigt weltweit rund 4.900 Mitarbeiter und ist in mehr als 85 Ländern mit Vertriebsniederlassungen und Distributionspartnern vertreten. Rodenstock unterhält Produktionsstätten an 14 Standorten in 13 Ländern. Weitere Informationen unter www.rodenstock.de/presse.

Über Compass Partners:

Compass Partners ist ein Private Equity-Investor mit Sitz in London und Stamford/USA, der 1997 gegründet wurde und sich auf Sekundärmarkttransaktionen konzentriert. Compass bietet maßgeschneiderte und flexible Liquiditätslösungen aus Bestandsfonds oder Vermögenswerten für Fondsmanager, Finanzinstitute oder Unternehmen. Seit Februar 2016 ist Compass Mehrheitsgesellschafter der Roden-stock Gruppe. Weitere Informationen unter www.cpil.co.uk.

Pressekontakt:

Rodenstock GmbH

Dr. Ulrike Arnhold, Global Marketing Director

E-Mail: ulrike.arnhold@rodenstock.com, Phone: +49 (172) 8901356

Original-Content von: Rodenstock Group, übermittelt durch news aktuell