Stonebranch GmbH

Stonebranch schließt SOC 2® Type 2 Audit für SaaS-Sicherheit und Verfügbarkeit ab

Alpharetta, Giorgia (ots/PRNewswire)

Die Zertifizierung bestätigt das kontinuierliche Engagement von Stonebranch für den Schutz von Kundendaten und Verfügbarkeit, auf die sich Kunden verlassen können.

Stonebranch, ein führender Anbieter von Lösungen für die Service-Orchestrierung und -Automatisierung, hat bekannt gegeben, dass der Stonebranch Universal Controller (SaaS) das jährliche Service Organization Control (SOC) 2 Type 2 Audit erfolgreich bestanden hat.

Als Teil des Stonebranch Universal Automation Center ist der Stonebranch Universal Controller ein zentrales Kommandozentrum für IT-Orchestrierung und Automatisierung.

Das von Moore Colson CPAs und Advisors über einen sechsmonatigen Beobachtungszeitraum durchgeführte Audit bestätigt die Sicherheit und Verfügbarkeit des cloudbasierten Stonebranch Universal Controllers gemäß der Definition des American Institute of CPAs (AICPA):

Sicherheit: Informationen und Systeme sind vor unberechtigtem Zugriff, unberechtigter Offenlegung von Informationen und Schäden an Systemen geschützt, die die Verfügbarkeit, Integrität, Vertraulichkeit beeinträchtigen könnten, und den Schutz der Privatsphäre von Informationen oder Systemen sowie die Fähigkeit des Unternehmens, seine Ziele zu erreichen, beeinträchtigen.

Verfügbarkeit: Informationen und Systeme stehen für den Betrieb und die Nutzung zur Verfügung, um die Ziele des Unternehmens zu erreichen.

"Datensicherheit ist eine der wichtigen Herausforderungen für Unternehmen weltweit, und wir freuen uns, unseren Kunden die Sicherheit bieten zu können, die durch die SOC 2 Type 2-Zertifizierung geboten wird", sagte Giuseppe Damiani, CEO von Stonebranch. "Kunden können sich darauf verlassen, dass unsere API- und agentenbasierten Integrationen ihren IT-Betrieb sicher koordinieren und Datensilos abbauen."

Aktuelle und potenzielle Stonebranch-Kunden können den offiziellen 2021 SOC 2 Type 2-Bericht von ihrem Kontomanager anfordern.

Informationen zu Stonebranch

Stonebranch baut IT-Orchestrierungs- und Automatisierungslösungen, die IT-Umgebungen von der einfachen Automatisierung von IT-Aufgaben zu einer hochentwickelten Echtzeit-Business-Service-Automatisierung verwandeln. Unabhängig vom Grad der Automatisierung ist die Plattform von Stonebranch einfach, modern und sicher. Mit der Universal Automation-Plattform von Stonebranch können Unternehmen Arbeitslasten und Daten nahtlos über Technologie-Ökosysteme und Silos hinweg orchestrieren. Stonebranch hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia, und verfügt über Kontakt- und Unterstützungspunkte in ganz Amerika, Europa und Asien. Stonebranch betreut einige der weltweit größten Institutionen in den Bereichen Finanzen, Produktion, Gesundheitswesen, Reisen, Transport, Energie und Technologie.

Original-Content von: Stonebranch GmbH, übermittelt durch news aktuell