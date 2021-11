Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Sanofi Pasteur: Hochdosis-Grippe-Impfstoff steht für alle Menschen ab 60 bereit

Jetzt bis Dezember ist bester Zeitraum für die Grippeschutz-Impfung - aber auch später noch sinnvoll

STIKO empfiehlt Menschen ab 60 Jahren eine Hochdosis-Grippe-Impfung

Sanofi Pasteur stellt über 10 Millionen Hochdosis-Grippe-Impfstoffdosen bereit

In Deutschland leben rund 24 Millionen Menschen über 60 Jahre. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt Menschen ab 60 ab dieser Grippesaison eine Hochdosis-Grippe-Impfung, da sie einen besseren Grippeschutz benötigen.(1)

In der Grippesaison 2019/20 lag die Impfquote in dieser Altersgruppe bei knapp 40 Prozent.(2) Das Robert Koch-Institut (RKI) ging in Vorbereitung auf die aktuelle Grippesaison daher von einem Bedarf von acht bis zehn Millionen Hochdosis-Grippe-Impfstoffdosen für Menschen ab 60 Jahren in Deutschland aus. Sanofi Pasteur stellt insgesamt über 10 Millionen Dosen des von der STIKO für sie empfohlenen Impfstoffs zum Grippeschutz bereit.

"Wir kommen unserer Verantwortung nach und stellen mehr Hochdosis-Grippe-Impfdosen zur Verfügung, als Bedarf ermittelt wurde, damit die besonders gefährdete Altersgruppe ab 60 Jahren bestmöglich vor Grippe geschützt werden kann", erklärt Stephan Barth, Leiter Sanofi Pasteur Deutschland/Österreich. Für sie ist die Grippeimpfung besonders wichtig, da im Alter die Antwort des Immunsystems nachlässt. Gleichzeitig bedeutet dies, dass die Wirksamkeit einer standarddosierten Impfung gegen Grippe geringer sein kann.

Eine Grippe sollte nicht unterschätzt werden: Es handelt sich um eine ernste Erkrankung, die gerade bei älteren Menschen einen schweren Verlauf oder Komplikationen mit sich bringen kann.(2) Dazu zählen Lungenentzündung(3), Herzinfarkt und Schlaganfall(4) sowie eine langfristig beeinträchtigte Lebensqualität(5). Das betrifft neben Menschen ab 60 Jahren auch Menschen mit Grunderkrankungen wie Atemwegs-, Herzkreislaufkrankheiten und Diabetes. Sie sollten sich laut STIKO-Empfehlung ebenfalls gegen Grippe impfen lassen.(6)

Der beste Zeitraum für eine Grippeimpfung ist jetzt bis Mitte Dezember, aber die Impfung kann auch jederzeit in der laufenden Grippesaison nachgeholt werden.(7) Denn jede verhinderte Grippeerkrankung zählt. Sprechen Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt auf eine Hochdosis-Grippe-Impfung an, wenn Sie 60 Jahre und älter sind.

