Erfolg geht anders - Über 60 Autoren verraten ihren persönlichen Weg zum Erfolg

Wie wird man erfolgreich - beruflich oder privat - und was ist Erfolg überhaupt? Antworten darauf gibt das E-Book "Erfolg geht anders", für das sich über 60 Autorinnen und Autoren unter dem Namen "ErfolgGehtAndersMacher" zusammengetan haben. Sie verraten, was wirklich zählt, um erfolgreich zu sein. Leserinnen und Leser dürfen zahlreiche Tipps und Methoden erwarten, die weit über die üblichen Floskeln und "altbewährten" Ratschläge hinausgehen. Das E-Book erscheint am 20. März.

Nicht ohne Grund lautet der Titel dieses Gemeinschaftswerkes: "Erfolg geht anders", denn die Vielfalt ist Programm. Eines haben die rund 60 Experten jedoch gemein: Sie haben ihre persönlichen Erfolgsziele erreicht. Nicht auf Anhieb - die meisten haben durchaus Rückschläge oder gar Schicksalsschläge hinnehmen müssen. Doch letztendlich waren genau diese Hindernisse wichtige Weichensteller auf dem Weg nach oben. Diese persönlichen Geschichten der Autoren beeindrucken durch ihre Ehrlichkeit und Emotionalität.

Und wie geht nun Erfolg? Wer das wissen will, der muss dieses Gemeinschaftswerk einfach lesen, denn eine allgemeingültige Quintessenz gibt es nicht. Die Autoren, allesamt neben ihrer Karriere auch als Berater, Trainer, Coach und Speaker tätig, verraten, wie sie sich selbst und auch andere zum Erfolg geführt haben.

Das neue E-Book ist für alle, die Neues wagen möchten. Das gemeinsame Motto der Autorinnen und Autoren lautet: Immer wieder aufstehen, die eigenen Stärken leben und vor allem an sich glauben - auch wenn es sonst vielleicht niemand tut.

"Erfolg geht anders/Topspeaker verraten, was wirklich zählt" ist ab dem 20. März exklusiv bei Amazon als E-Book für nur 1,99 Euro oder direkt über den Link www.erfolg-geht-anders.de erhältlich. Alle Autoren verzichten auf Gewinne aus dem Verkauf des Buches, der Reinerlös wird zu 100 Prozent an die Deutsche Kinderkrebsstiftung gespendet.

