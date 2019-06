Emaar Hospitality Group

Rove At The Park öffnet die Türen zu einem aufregenden Lifestyle-Erlebnis in Dubai Parks und Resorts

Dubai, Vae (ots/PRNewswire)

Rove Hotels, eine moderne Hotelmarke der Mittelklasse, hat ihr sechstes Hotel in Dubai - Rove At The Park - in Dubai Parks and Resorts eröffnet, dem größten Reiseziel mit integriertem Themenpark in der Region. Als Eröffnungsangebot können Gäste für nur 199 AED pro Nacht im Rove At The Park übernachten und erhalten als zusätzlichen Anreiz zwei Eintrittskarten für Dubai Parks and Resorts.

Rove At The Park verfügt über 579 komfortable Zimmer und miteinander verbundene Familienzimmer. Gäste von Dubai Parks and Resorts haben Zugang zu mehr als100 lustigen und adrenalingeladenen Fahrten und Attraktionen in MOTIONGATE(TM) Dubai, BOLLYWOOD PARKS(TM) Dubai, LEGOLAND® Dubai und LEGOLAND® Wasserpark sowie kostenlosen Zugang zu Themenzonen in Riverland(TM) Dubai.

Paul Bridger, Corporate Director of Operations bei Rove Hotels, sagte: "Die Gäste lieben die Rove Hotels wegen ihrer zentralen Lage, der Annehmlichkeiten, des Komforts und der Sicherheit, eine gute Gegenleistung für ihr Geld zu bekommen, was die Marke zu einer der beliebtesten in der Stadt gemacht hat. Wir freuen uns, Rove At The Park zu eröffnen, das für Rover ein idealer Ort für einen Kurzurlaub ist."

"Dubai Parks and Resorts ist ein dynamisches Freizeitziel, das Familien, Paare und Freizeitpark-Enthusiasten anspricht. Die Eröffnung eines zweiten Hotels ist Teil unserer Strategie, die darauf abzielt, bis zur zweiten Jahreshälfte mehr als 1.300 Schlüssel an diesem Reiseziel in den Händen zu halten", sagte Ahmed AlRayyes, Chief Retail & Hospitality Officer von DXB Entertainments, dem Unternehmen, das der Eigentümer von Dubai Parks and Resorts ist.

Das Rove At The Park liegt nur eine halbe Autostunde vom internationalen Flughafen Dubai und dem internationalen Flughafen Al Maktoum entfernt. Die Gäste können von dort aus bequem mehrere Einkaufs- und Unterhaltungszentren sowie die Expo 2020 in Dubai erreichen.

Alle Zimmer sind mit einem interaktiven 48-Zoll-TV-Bildschirm mit intelligentem Media-Hub und kostenlosem Wi-Fi ausgestattet. Die Zimmer verfügen über Designermatratzen, Ausziehbetten für zusätzliche Gäste und ein modernes Bad mit Regenduschen. Das Hotel bietet smarte Dienstleistungen wie einen späten Check-out um 14:00 Uhr, einen rund um die Uhr geöffneten Fitnessraum, einen Pool und eine Sonnenterrasse. Das Hotel verfügt über einen 24-Stunden-Boutique-Convenience-Store, einen Selbstbedienungswaschsalon und Gepäckaufbewahrungsräume. The Daily ist ein ganztägiger Treffpunkt, in dem Sie sich zum Essen hinsetzen oder etwas zum Essen mitnehmen können.

Es gibt fünf weitere Hotels dieser Marke in Dubai, nämlich Rove Downtown, Rove City Centre, Rove Healthcare City, Rove Trade Centre und Rove Dubai Marina.

Kontakt Kelly Home ASDA'A BCW +9714 4507600 kelly.home@bcw-global.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/923483/Rove_At_The_Park.jpg

Foto- https://mma.prnewswire.com/media/923484/Rove_At_The_Park.jpg

Original-Content von: Emaar Hospitality Group, übermittelt durch news aktuell