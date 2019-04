Emaar Hospitality Group

Die Emaar Hospitality Group startet einen unschlagbaren dreitägigen Blitzverkauf mit 25 % Rabatt auf Übernachtungen

Dubai, Vae (ots/PRNewswire)

Die Emaar Hospitality Group, Dubais eigener internationaler Hospitality- und Freizeit-Anbieter, bietet einen dreitägigen Blitzverkauf, der Gästen einen unschlagbaren Rabatt von 25 % auf alle Zimmerbuchungen garantiert.

Vom 1. bis zum 3. Mai erhalten Besucher in Dubai, ebenso wie Einwohner, die einen erlebnisreichen Aufenthalt in den preisgekrönten Hotels der Emaar Hospitality Group suchen, einen Mehrwert durch einen Rabatt von 25 %.

Die Blitzaktion gilt in allen Hotels der Premium-Luxus-Marke der Emaar Hospitality Group: den Address Hotels + Resorts, und den luxuriösen Vida Hotels and Resorts. Gäste, die die modernen Rove Hotels der Mittelklasse buchen, einem Joint Venture von Emaar Properties und Meraas, erhalten ebenfalls den Preisnachlass.

Chris Newman, COO der Emaar Hospitality Group, sagte: "Die Blitzaktion ist ein Zeichen unserer Wertschätzung gegenüber unseren Gästen, indem wir sie mit Mehrwert belohnen, wenn sie dabei sind, ihre Sommerreisepläne zu vervollständigen. Dubai stellt in diesem Sommer ein Reiseziel dar, das Reisende aus der Region und aus weiter entfernten Märkten unbedingt besuchen müssen und der Blitzverkauf bietet ihnen die perfekte Gelegenheit, die Stadt zu entdecken, während sie in einem unseren außergewöhnlichen Hotels an zentralen Standorten übernachten."

Sie haben dabei die Wahl zwischen preisgekrönten Hotels, einschließlich des Address Downtown, sich das in der Nähe von Burj Khalifa und der Dubai Mall erhebt; des Address Dubai Mall, das direkt mit dem weltweit meistbesuchten Einkaufs-und Freizeit-Reiseziel verbunden ist; des Lifestyle-Resorts in der Stadt, Address Boulevard, ebenso in Downtown Dubai; des Address Dubai Marina für diejenigen, die das Leben am Wasser lieben, und des Address Montgomerie für Golf-Begeisterte. Für ein luxuriöses arabeskes Resort ist das Palace Downtown die perfekte Wahl.

Das Vida Downtown bietet den Gästen eine Mischung aus Stil und Komfort, während das Manzil Downtown, ein Lifestyle-Boutique Hotel mit bietet authentischem Design, arabische Gastlichkeit anbietet. Beide Hotels befinden sich auch in der Innenstadt von Dubai. Alle fünf Rove Hotels, günstig im Zentrum gelegen, nehmen ebenfalls am Dubai-Blitzverkauf teil. Rove Hotels sind mit familienfreundlichen Zimmern mit praktischen Annehmlichkeiten ausgestattet.

Ob man eine romantische Reise, eine entspannte oder wertvolle Familen-Auszeit sucht, Sie können nun noch mehr von Ihrem Lieblingsurlaub in Dubai genießen.

Buchen Sie zwischen dem 1. und 3. Mai, um sich einen Rabatt von 25 % auf den besten verfügbaren Zimmerpreis für Aufenthalte zwischen dem 5. Mai und dem 25. Dezember 2019 zu sichern. Es gelten die Allgemeinen Geschäft Bedingungen. Zur Buchung besuchen Sie bitte: addresshotels.com , vidahotels.com oder rovehotels.com

