Emaar Hospitality Group wird in diesem Jahr fünf neue Hotels in Dubai eröffnen

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire)

Emaar Hospitality Group, der Hospitality & Leisure-Geschäftssektor des globalen Bauunternehmers Emaar Properties, wird in diesem Jahr vier neue Hotels zu seinen Premium- und Luxushotelketten Address Hotels + Resorts sowie edlen Lifestyle-Vida Hotels and Resorts hinzufügen. Zusätzlich wird Rove Hotels, das Joint Venture von Emaar Properties und Meraas, das Angebot an modernen Unterkünften der Mittelklasse, die in der Stadt verfügbar sind, um ein weiteres Hotel vergrößern.

Zwei Hotels, die sich beide in Downtown Dubai befinden, werden den Address Hotels + Resorts hinzugefügt: Address Fountain Views und Address Sky View. Die neuen Hotels, die sich in die Kette Vida Hotels and Resorts einreihen, laufen unter den Namen The Hills und Vida Harbour Point. Die neue Immobilie von Rove trägt den Namen Rove At The Park. Alle Hotels bieten Online-Buchungsoptionen an.

Chris Newman, Chief Operating Officer der Emaar Hospitality Group, informierte: "Die fünf jüngsten Hoteleröffnungen stärken unsere Kompetenzen als führender einheimischer Gastgewerbeanbieter und heißen Besucher aus der ganzen Welt mit einem breitgefächerten Portfolio an Hotels willkommen, die ihren Lifestyle-Ansprüchen entgegenkommen. Zusätzlich verleihen die neuen Hotels unserer Rolle als offizieller Hospitality & Hotel Partner der Expo 2020 Dubai mehr Schwere."

Address Fountain Views verfügt über 193 Hotelzimmer und Suiten und ist ein optisch beeindruckendes Dreiturmgebäude mit einem faszinierenden Blick auf Burj Khalifa und den Dubai Fountain sowie direktem Zugang zur Dubai Mall über eine Verbindungsbrücke. Address Sky View besteht aus zwei eindrucksvollen Türmen, die durch eine meisterhaft konstruierte Brücke miteinander verbunden sind. Das sich ebenfalls in Downtown Dubai befindliche Hotel verfügt über 169 Zimmer, die allesamt den ikonischen Burj Khalifa überblicken.

Vida Harbour Point gilt als neue Oase im Dubai Creek Harbour. Das sechs Quadratkilometer umfassende Mega-Projekt ist nur zehn Minuten vom Dubai International Airport entfernt und bietet 275 Zimmer. Vida The Hills, ein elegantes, gehobenes Lifestyle-Hotel mit 157 Zimmern befindet sich in dem ruhigen Viertel Emirates Hills, nur einen zehnminütigen Fußmarsch vom Address Montgomerie sowie dem Emirates Golf Club entfernt, dem prominentesten Golfplatz der Stadt.

Rove At The Park befindet sich inmitten von Dubai Parks and Resorts, eine Anlage, die drei Vergnügungsparks der Spitzenklasse sowie einen Wasserpark bietet. Das Hotel verfügt über 579 Zimmer von angenehmer Größe, von denen viele miteinander verbunden und somit ideal für Familien sind.

Emaar Hospitality Group wird sein Portfolio an bereits operierenden sowie in Kürze anlaufenden Projekten in den VAE sowie auf internationalen Märken auf dem Arabian Travel Market, die regionsweit führende Veranstaltung des Reisesektors, präsentieren.

