Emaar Hospitality Group

Emaar Hospitality Group verwöhnt seine Gäste mit drei Spezialpaketen für Hotelaufenthalte in Dubai

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire)

Emaar Hospitality Group, die Hospitality- und Leisure-Tochtergesellschaft des globalen Developers Emaar Properties bietet seinen Gästen mit drei Spezialpaketen, die bis zum 25. Dezember 2019 gelten, einen außergewöhnlichen Wert.

Die Pakete 'Business Stay', 'Family Stay' und 'Romantic Stay' werden von allen Hotels der luxuriösen Address Hotels + Resorts sowie von den Vida Hotels und Resorts für gehobenen Lifestyle in Dubai und dem Arabian Ranches Golf Club angeboten.

Die Rove Hotels, ein Joint Venture zwischen Emaar Properties und Meraas, begeistern ihre Gäste ebenfalls mit den Paketen 'Business Stay' and 'Family Stay'.

Das 'Business Stay'-Paket bietet drei Übernachtungen mit täglichem Frühstück, Transfer zum Flughafen und einfachem Check-in sowie spätem Check-out (je nach Verfügbarkeit). Das 'Family Stay'-Paket garantiert unvergessliche Erinnerungen für jedes Familienmitglied. Bei Buchung von zwei Übernachtungen sind das tägliche Frühstückbüffet, Tickets für das Reel Cinema oder die Dubai-Eislaufbahn pro Person bei allen Hotels der Address Hotels + Resorts, Vida Hotels und Resorts und Rove Hotels eingeschlossen. Das 'Romantic Stay'-Paket bietet seinen Gästen tägliches Frühstücksbüffet, exklusive Begrüßung auf dem Zimmer sowie ein Drei-Gänge-Menü für zwei Personen.

Dazu meinte Olivier Harnisch, Chief Executive Officer der Emaar Hospitality Group: "Die drei Pakete sollen unsere Gäste mit Annehmlichkeiten begeistern, die ihren Anforderungen entsprechen. Alle Hotels sind zentral in Dubai gelegen. Die beliebten Freizeitattraktionen und Geschäftszentren sind leicht zu erreichen. Und mit unserem unübertroffener Service können sich die Gäste auf einen unvergesslichen Aufenthalt in Dubai freuen."

Die Gäste können wählen zwischen Address Downtown, Address Dubai Mall, Address Dubai Marina, Address Montgomerie, Address Boulevard, Palace Downtown und den kurz vor der Eröffnung stehenden Address Fountain Views bzw. Address Sky View, die zu den Address Hotels + Resorts gehören. Weiterhin besteht Auswahlmöglichkeit zwischen Vida Downtown, Manzil Downtown und dem kurz vor der Eröffnung stehendem Vida The Hills and Vida Harbour Point, die zu den Vida Hotels und Resorts gehören.

Die teilnehmenden Rove Hotels sind Rove Downtown, Rove City Centre, Rove Healthcare City, Rove Trade Centre, Rove Dubai Marina und das kurz vor der Eröffnung stehende Rove At The Park, die alle zentral in der Stadt gelegen sind. Der Arabian Ranches Golf Club lässt das Herz jedes Golfliebhabers mit seinem 18-Loch-Championship-Golfplatz und dem einzigartigen Clubhaus höher schlagen.

Buchungen auf addresshotels.com, vidahotels.com, rovehotels.com oder arabianranchesgolfdubai.com

