INRIX

Faurecia Aptoide bringt INRIX ParkMe zu Millionen von Fahrzeugen weltweit

Kirkland, Wash (ots/PRNewswire)

Heute haben INRIX, Inc., ein führendes Unternehmen für Connected-Car-Services und Mobilitätsanalysen, und Faurecia Aptoide Automotive App Store, eine Zusammenarbeit angekündigt, um Millionen von Fahrzeugen weltweit verfügbare Parkplätze und dynamische Preise anzubieten. INRIX ParkMe ermöglicht es Autofahrern, freie Parkplätze in mehr als 150 Ländern einfach zu finden, zu vergleichen und zu ihnen zu navigieren.

Die Lösung von Faurecia Aptoide bietet Automobilherstellern und ihren Kunden einen sicheren, vernetzten und aktualisierbaren App Store, der über eine intuitive HMI verwaltet wird und eine Reihe von Bedürfnissen und Anwendungsfällen abdeckt, darunter Navigations-, Tank- und Parkinformationen, Musik-, Video- und Hörbuch-Streaming sowie Spiele-, Wetter- und Point-of-Interest-Empfehlungen. OEMs können die anzubietenden Apps nach den Prioritäten der Kunden in den verschiedenen Regionen auswählen.

Mit dem Faurecia Aptoide Automotive App Store schließt sich INRIX anderen führenden Apps an, um die Zukunft des Erlebnisses im Fahrzeug zu gestalten. Faurecia Aptoide hält die Apps automatisch auf dem neuesten Stand und das Ökosystem passt sich der Sicherheit und dem Komfort des Fahrers an.

"Faurecia Aptoide bietet eine hervorragende Möglichkeit, unsere Parkdienste über den App Store für die Automobilindustrie einem breiten Nutzerkreis zugänglich zu machen. Durch diese Partnerschaft können Autofahrer auf das stabilste und umfassendste Parkprodukt zugreifen, das auf dem Markt erhältlich ist, einschließlich der Verfügbarkeit von Parkplätzen auf der Straße und außerhalb der Straße sowie dynamischer Preise direkt auf dem Armaturenbrett", sagt Reinhard Richthammer, Vice President of Automotive EMEA bei INRIX.

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit INRIX, einem führenden Unternehmen in diesem Bereich, und darüber, dass wir eine Lösung für Autofahrer auf der ganzen Welt entwickeln, die das Parken vereinfacht. Durch die Kombination der Kenntnisse und des Know-hows beider Unternehmen werden wir den Autofahrern ein nahtloses Erlebnis bieten, das das Parken zu einer einfachen Aufgabe macht. Diese Partnerschaft war eine großartige Erfahrung und wir freuen uns darauf, unsere Lösung in Aktion zu sehen", sagt Thijs van Herkhuizen, General Manager bei Faurecia Aptoide.

INRIX startete den branchenweiten ersten dynamischen Off-Street-Parking-Service im Jahr 2013, gefolgt von der ersten Echtzeitlösung für das Parken auf der Straße im Juni 2015. Faurecia Aptoide wird den Nutzern in Kürze Routen zur nächstgelegenen Straße und zum nächstgelegenen Parkhaus anbieten, einschließlich Tarifen, Einschränkungen und Echtzeit-Belegung. INRIX Parking bietet Zugang zu einer der umfassendsten und genauesten Parkdatenbanken in fast 150 Ländern.

Faurecia Aptoide ist ein Joint Venture zwischen Faurecia, einem der weltweit führenden Unternehmen der Automobiltechnologie, und Aptoide, einem der größten unabhängigen Android App Stores. Faurecia und Aptoide haben sich 2019 zusammengeschlossen, um Android App Store-Lösungen für den globalen Automobilmarkt zu entwickeln und zu betreiben.

Über Faurecia Aptoide

Faurecia Aptoide ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Faurecia und Aptoide.

Faurecia hat sich zu einem wichtigen Akteur in der globalen Automobilindustrie entwickelt. Mit 266 Industriestandorten, 39 F&E-Zentren und 114.000 Mitarbeitern in 35 Ländern ist Faurecia weltweit führend in seinen vier Geschäftsbereichen: Sitze, Innenausstattung, Clarion Electronics und saubere Mobilität.Aptoide ist der drittgrößte Android-App-Store der Welt und ist der Android-App-Store, der das Spiel verändert. Mit über 300 Millionen Nutzern, 7 Milliarden Downloads und 1 Million Apps bietet Aptoide eine alternative Möglichkeit, Apps und Spiele zu entdecken, ohne geografische Beschränkungen und mit einem der besten Systeme zur Erkennung von Malware auf dem Markt.

Mehr über Faurecia Aptoide: www.faurecia-aptoide.com

Über INRIX

INRIX ist ein weltweit führender Anbieter von Connected Car Services und Mobilitätsanalysen. Wir unterstützen Städte und Unternehmen bei der Nutzung von Big Data, um Verkehrsprobleme zu erkennen und zu lösen und die Welt sicherer, glücklicher und grüner zu machen. Unsere Partner sind Automobilhersteller, Behörden, Einzelhändler, Versicherungsagenturen, Werbetreibende und Dutzende anderer Branchen, die davon profitieren können, wenn sie verstehen, wie sich Menschen und Fahrzeuge fortbewegen. Erfahren Sie mehr unter INRIX.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1694322/INRIX_OnStreet.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/514766/INRIX_Logo.jpg

Original-Content von: INRIX, übermittelt durch news aktuell