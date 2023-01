An der ISM Berlin dual studieren / Arbeitserfahrungen sammeln und den Bachelor absolvieren

International School of Management (ISM)

Zur Hälfte studieren, zur Hälfte arbeiten - das bietet die International School of Management (ISM) ab dem Wintersemester 2023 neu am Standort Berlin an. Der duale Bachelor eignet sich demnach besonders für Studierende, die den Einstieg in die Berufswelt suchen und gleichzeitig einen Bachelorabschluss in Betriebswirtschaft anstreben. Erfolgreich etabliert hat sich das duale Studium der ISM bereits an den Standorten Dortmund, Frankfurt am Main, München, Köln und Hamburg - nicht zuletzt, weil die ISM Studierende und Betriebe individuell unterstützt.

Nach dem Gymnasium stehen Abiturienten vor der entscheidenden Frage: Studieren oder den Einstieg in die Berufswelt wagen? Mit dem dualen Studium an der ISM Berlin ist beides möglich. Das duale Studium ist so aufgebaut, dass sich Praxisphasen im Unternehmen und Vorlesungszeiten an der ISM in einem Rhythmus von drei Monaten abwechseln. Die Berufseinsteiger lernen so in ihrem Studium theoretisches Wissen und wissenschaftliche Methoden kennen, welche sie direkt in ihre Arbeitspraxis im Partnerunternehmen einbringen können.

Kern des dualen Studiums an der privaten Wirtschaftshochschule ISM sind Betriebswirtschaft und Management-Kompetenzen, welche um branchenspezifische Inhalte ergänzt werden. Zur Auswahl stehen die Spezialisierungen International Management, Marketing & Communications, Logistik Management, Tourism & Event Management, Retail & Commerce sowie Real Estate Management.

Voraussetzung für ein duales Studium an der ISM Berlin ist neben dem Abitur ein Partnerunternehmen. Die ISM unterstützt die angehenden Studierenden mit einem Bewerbercoaching und einer individuellen Beratung bei der Suche nach einem passenden Praxispartner. Auch nach Studienbeginn werden Studierende und Partnerunternehmen von der ISM beratend begleitet. Für Unternehmen ist das duale Studienprogramm an der ISM Berlin somit der ideale Weg, um in einen qualifizierten Nachwuchs mit BWL-Kenntnissen zu investieren.

Fester Bestandteil aller Studiengänge an der International School of Management ist ein integriertes Auslandssemester an einer der rund 100 Partnerhochschulen in Europa.

Hintergrund:

Die International School of Management (ISM) ist eine staatlich anerkannte, private Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft und zählt zu den führenden privaten Hochschulen in Deutschland. An Standorten in Dortmund, Frankfurt/Main, München, Hamburg, Köln, Stuttgart und Berlin wird in kompakten und anwendungsbezogenen Studiengängen der Führungsnachwuchs für international orientierte Wirtschaftsunternehmen ausgebildet. Zum Studienangebot gehören Vollzeit-Programme, berufsbegleitende und duale Studiengänge sowie das komplett digitale Fernstudium. In Hochschulrankings schafft es die ISM mit hoher Lehrqualität, Internationalität und Praxisbezug regelmäßig auf die vordersten Plätze. Das internationale Netzwerk umfasst rund 190 Partnerhochschulen.

