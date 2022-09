International School of Management (ISM)

RICS-Qualitätssiegel für die ISM München

RICS akkreditiert Studiengang M.Sc. Real Estate Management

München (ots)

Gütesiegel für die International School of Management (ISM): die weltweit angesehene Immobilienorganisation "Royal Institution of the Chartered Surveyors" (RICS) akkreditiert den ISM-Master-Studiengang Real Estate Management am Standort München. Mit ihrer Akkreditierung zählt die ISM zu einem handverlesenen Kreis an Wirtschaftshochschulen in Deutschland, welche die hohen RICS-Standards auf fachlicher und ethischer Seite erfüllen.

Die renommierte "Royal Institution of Chartered Surveyors" (RICS) ist eine international tätige Berufsorganisation, der Fachspezialisten aus allen Bereichen der Immobilienwirtschaft angehören. Der Berufsverband setzt sich weltweit für hohe fachliche Standards und eine strenge Berufsethik in der Immobilienwirtschaft ein. Die integrierte Aus- und Weiterbildung qualifizierter Immobilienexpertinnen und -experten ist dabei ein Kernanliegen der RICS. Eine RICS-Akkreditierung erhalten nur Hochschulen, welche die strengen Aufnahmekriterien des Berufsverbandes erfüllen. Dies ist der ISM München mit ihrem Master-Studiengang in Real Estate Management auf Anhieb gelungen.

Mit dem erfolgreichen Bestehen des Aufnahmeverfahrens gehört die ISM nun ebenfalls zum exklusiven Kreis an Hochschulen in Deutschland mit RICS-Akkreditierung. Für Studiengangleiter Prof. Dr. Werner Pauen ist das RICS-Gütesiegel eine weitere Bestätigung für die hohe Qualität des Master-Studiengangs in Real Estate Management: "Die RICS und die ISM verfolgen dasselbe Ziel bei der Nachwuchsförderung, nämlich die Ausbildung fachkompetenter und verantwortungsvoller Branchenmitglieder sicherzustellen. Unser rein auf immobilienwirtschaftliche Sachverhalte beruhendes Konzept, welches die Vermittlung praxisnaher Inhalte in kleinen Gruppen, integrierte Praktika und ein Auslandsemester miteinander kombiniert, hat auch die RICS-Prüfungskommission überzeugt." Für ISM-Präsident Prof. Dr. Ingo Böckenholt zeigt der RICS-akkreditierte Studiengang zudem exemplarisch, was die DNA der ISM so besonders macht: "Alle unserer Studienprogramme werden in enger Zusammenarbeit mit Branchenspezialisten und Unternehmen aus der Wirtschaft entwickelt, so auch der Master-Studiengang für Real Estate Management. Durch die Mischung aus Fachwissen, Praxisnähe, Managementkompetenzen und Internationalität erhalten die Studierenden eine ausgezeichnete Grundlage für eine internationale Laufbahn in der Immobilienwirtschaft."

Die RICS-Akkreditierung ist jedoch mehr als ein Gütesiegel, an welchem sich Studieninteressierte von der Qualität des ISM-Master-Studiengangs überzeugen können. Das Studium an einer RICS-akkreditierten Hochschule wie der ISM bietet auch Vorteile für die Karriereplanung. So erhalten Studierende der ISM München neu erleichterten Zugang zum internationalen Netzwerk der RICS mit etwa 120.000 Mitgliedern, die hinsichtlich ihrer Professionalität und Integrität einen hervorragenden Ruf genießen. Für Berufseinsteiger bietet die frühe Mitgliedschaft schon während des Studiums demnach eine ausgezeichnete Möglichkeit, um erste Kontakte in die Branche zu knüpfen oder sich Tipps für die weitere Laufbahn zu holen.

Die International School of Management (ISM) ist eine staatlich anerkannte, private Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft und zählt zu den führenden privaten Hochschulen in Deutschland. An Standorten in Dortmund, Frankfurt/Main, München, Hamburg, Köln, Stuttgart und Berlin wird in kompakten und anwendungsbezogenen Studiengängen der Führungsnachwuchs für international orientierte Wirtschaftsunternehmen ausgebildet. Zum Studienangebot gehören Vollzeit-Programme, berufsbegleitende und duale Studiengänge sowie das komplett digitale Fernstudium. In Hochschulrankings schafft es die ISM mit hoher Lehrqualität, Internationalität und Praxisbezug regelmäßig auf die vordersten Plätze. Das internationale Netzwerk umfasst rund 190 Partnerhochschulen.

Original-Content von: International School of Management (ISM), übermittelt durch news aktuell