International School of Management (ISM)

Digital, flexibel, persönlich: Berufsbegleitend studieren an der International School of Management

Das neue Lehrkonzept der ISM kombiniert Online- mit Präsenzunterricht

Dortmund (ots)

Neben dem klassischen Vollzeit-Studium gibt es verschiedene Studienformen für alle, die mehr Flexibilität beim Studieren benötigen. Die International School of Management (ISM) bietet ab dem Wintersemester 2022 ein neues berufsbegleitendes Bachelorstudium mit BWL-Fokus an, das auf kürzere Präsenzzeiten, Online-Vorlesungen und digitale Lernformate setzt.

Digital und persönlich zugleich. Neu im berufsbegleitenden Studium ist die Kombination von Vorlesungen am Campus mit digitalen Lerneinheiten, von denen ein Teil im Selbststudium absolviert wird. Vor Ort treffen sich die Studierenden im B.A. Business Administration am Samstag und zu insgesamt drei Blockwochen. Weniger Präsenz vor Ort dafür mehr selbstbestimmtes Lernen - mit diesem Ansatz richtet sich die ISM nicht nur an Berufstätige und Auszubildende, sondern auch an alle, für die ein Vollzeit-Studium aus privaten Gründen nicht in Frage kommt, mit oder ohne Job.

Was bleibt, ist die persönliche Betreuung und die Arbeit in kleinen Gruppen. Außerdem bleibt die internationale Ausrichtung Teil des Studiums, für das es im vierten Semester an eine Hochschule nach Dublin geht.

Weitere Informationen zum berufsbegleitenden Bachelor in Business Administration gibt es online auf ism.de.

Hintergrund:

Die International School of Management (ISM) ist eine staatlich anerkannte, private Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft und zählt zu den führenden privaten Hochschulen in Deutschland. An Standorten in Dortmund, Frankfurt/Main, München, Hamburg, Köln, Stuttgart und Berlin wird in kompakten und anwendungsbezogenen Studiengängen der Führungsnachwuchs für international orientierte Wirtschaftsunternehmen ausgebildet. Zum Studienangebot gehören Vollzeit-Programme, berufsbegleitende und duale Studiengänge sowie ab Herbst 2021 das Fernstudium. In Hochschulrankings schafft es die ISM mit hoher Lehrqualität, Internationalität und Praxisbezug regelmäßig auf die vordersten Plätze. Das internationale Netzwerk umfasst rund 190 Partnerhochschulen.

