Wolfgang Thelen verstärkt das Kuratorium der ISM

Neues Mitglied im Kuratorium der International School of Management (ISM) ist der Geschäftsführer der Thelen Holding Wolfgang Thelen. Mit seiner Expertise auf dem Gebiet der Immobilienwirtschaft unterstützt der Unternehmer die Hochschule dabei, den Dialog zwischen Wirtschaft und Wissenschaft voranzutreiben und Studienprogramme mit Blick auf die Marktanforderungen weiterzuentwickeln. Das Kuratorium der ISM versammelt heute mehr als 30 Experten aus der Praxis.

"Ich möchte meine Erfahrungen aus über 30 Jahren Berufspraxis einbringen und bei der Ausrichtung der Lehrkonzepte und Schwerpunktsetzungen mitwirken. Ich hoffe sehr dazu beizutragen, Studierende auf die umfangreichen Bereiche der Immobilien- und Bauwirtschaft vorzubereiten. Dafür ist es wichtig, das Netzwerk für die Studierenden weiter auszubauen, um den angehenden Absolventen ein möglichst breites Spektrum an Berufschancen zu bieten und sie gut auf den Einstieg ins Berufsleben vorzubereiten", erklärt Thelen seine Motivation.

Wolfgang Thelen ist seit 1988 mit der von ihm gegründeten Thelen Gruppe bundesweit tätig. Heute beschäftigt das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Essen über 700 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten in Deutschland. "Für uns ist die Zusammenarbeit mit der Thelen Gruppe ein großer Gewinn, weil das Unternehmen einen ganzheitlichen Blick auf die Branche bietet und mit innovativen Konzepten für Energie und Mobilität arbeitet", freut sich ISM-Präsident Prof. Dr. Ingo Böckenholt über die Kooperation.

Die ISM bietet mit dem Master-Programm Real Estate Management ein branchenspezifisches Studium an, das unter anderem Einblicke in die Immobilienwirtschaft, in Immobilienentwicklung sowie Investitionen und Finanzierung gibt. Ab dem Herbst 2020 wird es außerdem möglich sein, den Schwerpunkt Real Estate Management berufsbegleitend zu studieren.

Hintergrund:

Die International School of Management (ISM) zählt zu den führenden privaten Wirtschaftshochschulen in Deutschland. In den einschlägigen Hochschulrankings rangiert die ISM regelmäßig an vorderster Stelle. Die ISM hat Standorte in Dortmund, Frankfurt/Main, München, Hamburg, Köln, Stuttgart und Berlin. An der staatlich anerkannten, privaten Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft wird der Führungsnachwuchs für international orientierte Wirtschaftsunternehmen in kompakten, anwendungsbezogenen Studiengängen ausgebildet. Alle Studiengänge der ISM zeichnen sich durch Internationalität und hohe Lehrqualität aus. Projekte in Kleingruppen gehören ebenso zum Hochschulalltag wie integrierte Auslandssemester und -module an einer der über 190 Partneruniversitäten der ISM.

