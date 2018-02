Dortmund (ots) - Das Team des Campus Symposiums hat für die Jubiläumsausgabe im September 2018 den ehemaligen EU-Kommissionspräsidenten José Manuel Barroso als einen der Hauptredner gewinnen können. Mit Manuel Gerres von der Deutschen Bahn, Hagen Rickmann von der Telekom Deutschland GmbH und Roland Werner von Uber kann das studentische Team aus Iserlohn zudem hochkarätige Experten zum Thema Digitalisierung präsentieren. Die International School of Management (ISM) ist ab diesem Jahr Gesellschafterin der Campus Symposium Iserlohn GmbH und damit direkt an der Veranstaltung beteiligt.

"Digitize or Die?!" - das scheint hier die Frage. Dem Schlagwort "Digitalisierung" kann sich längst niemand mehr entziehen. Besonders für Südwestfalen mit seinen vielen mittelständischen, international agierenden Unternehmen ist es aktueller denn je.

Der momentane Vorsprung des Silicon Valley mit den meisten Weltmarktführern im Digitalbusiness verdeutlicht, dass die Digitalisierung eine Standortfrage von kontinentaler Dimension ist, die auf europäischer Ebene verhandelt und betrieben werden muss. Als ehemaliger EU-Kommissionspräsident kann José Manuel Barroso seine Expertise und seine jahrelange politische Erfahrung einbringen und wichtige Impulse zu dieser Frage beisteuern.

Auch der Blick auf die Bundesebene zeigt, wie akut die Digitalisierungsfrage ist: die Forderung nach Einrichtung eines Digitalministeriums und der Forcierung des Breitbandausbaus zeigt, dass auch auf der wirtschaftlichen Ebene die Dringlichkeit des Themas deutlich ist.

Hagen Rickmann ist Geschäftsführer der Telekom Deutschland GmbH. Er ist verantwortlich für den gesamten Geschäftskundenbereich der Telekom und sieht seinen Schwerpunkt in der Digitalisierung mittelständischer Unternehmen. Die Telekom positioniert er dabei als Mittler zwischen dem Mittelstand und Startups, die mit Innovationen und neuen Geschäftsmodellen wichtige Impulse für die digitale Agenda der Unternehmen geben können.

Manuel Gerres ist Managing Director der Deutsche Bahn Digital Ventures GmbH und leitet die New Digital Business Unit des Konzerns. Er ist als Change Manager in das Unternehmen eingetreten, um Prozesse neu zu denken, alte Strukturen aufzubrechen und neue digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln. Auch Gerres sieht in der Zusammenarbeit mit Startups einen wichtigen Innovationsfaktor für Großunternehmen wie die Bahn. In der Konkurrenz zum Silicon Valley betont er die Notwendigkeit, sich auf die eigenen Stärken zu berufen. Der Digitalstandort Deutschland solle sich als "Land von Ingenieuren" eine eigene DNA aufbauen.

Roland Werner ist Head of Government Affairs and Policy DACH & CEE beim Mobilitätstechnologie-Start-up Uber, das seine Branche weltweit durcheinandergewirbelt hat. In Deutschland hat sich Uber neu aufgestellt und ist aktuell in Berlin und München auf dem Markt. Ridesharing und neue Mobilitätskonzepte sind jedoch gute Beispiel dafür, wie ein bestehender Rechtsrahmen und der Einsatz moderner Technologien miteinander in Konflikt geraten können. Dabei können Plattformen wie Uber Katalysatoren für E-Mobile und autonomes Fahren sein.

"Die Digitalisierung ist eine zentrale Frage, die alle Aspekte unserer Gesellschaft erfasst hat", ist sich Gitta-Johanna Kallwey, ISM-Studentin und Projektleiterin, sicher. "Mit José Manuel Barosso, Manuel Gerres, Hagen Rickmann und Roland Werner haben wir drei Experten gewonnen, die uns helfen können, das Thema umfassend zu betrachten."

In den nächsten Wochen wird das Campus Symposium Team noch weitere Referenten aus der bereits gut gefüllten Rednerliste präsentieren können. Bereits jetzt besteht wieder die Möglichkeit, sich als Volunteer oder auch als Gast für die Veranstaltung anzumelden. Weitere Informationen dazu finden sich unter www.campus-symposium.com.

Die International School of Management (ISM) zählt zu den führenden privaten Wirtschaftshochschulen in Deutschland. In den einschlägigen Hochschulrankings rangiert die ISM regelmäßig an vorderster Stelle.

Die ISM hat Standorte in Dortmund, Frankfurt/Main, München, Hamburg, Köln und Stuttgart. An der staatlich anerkannten, privaten Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft wird der Führungsnachwuchs für international orientierte Wirtschaftsunternehmen in kompakten, anwendungsbezogenen Studiengängen ausgebildet. Alle Studiengänge der ISM zeichnen sich durch Internationalität und Praxisorientierung aus. Projekte in Kleingruppen gehören ebenso zum Hochschulalltag wie integrierte Auslandssemester und -module an einer der über 175 Partneruniversitäten der ISM.

