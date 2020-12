Deutsche Medien-Manufaktur (DMM), LANDLUST

LANDLUST unterstützt gemeinnützige Organisationen mit 20.000 Euro Weihnachtsspende

In diesem turbulenten und herausfordernden Jahr unterstützt LANDLUST seine gemeinnützigen Partner nicht nur durch zusätzliche Aufträge, sondern auch durch eine Geldsumme. LANDLUST spendet jeweils 10.000 Euro an die von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel und die Westfalenfleiß GmbH, die schon seit vielen Jahren Produkte für den LANDLUST-Shop in Handarbeit fertigen. Trotz massiver Einschränkungen in diesem Jahr haben die Organisationen einen besonderen Einsatz gezeigt und sehr gute Arbeit geleistet.

Frank Gloystein, Publisher Land und Leben: "Schon seit vielen Jahren arbeiten wir mit den Werkstätten der Organisationen Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel und Westfalenfleiß zusammen. Dort werden mit viel Liebe und Leidenschaft einige Produkte unseres LANDLUST-Shops in Handarbeit angefertigt. Wir fühlen uns dem Anliegen und den Menschen dieser Einrichtungen sehr verbunden. Für das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedanken wir uns auf diesem Wege herzlich und hoffen, dass mit der Spende das ein oder andere Projekt oder ein gemeinsamer Wunsch verwirklicht werden kann."

Samir Shehadeh, Leiter Manufaktur Bethel: "Wir sind auf die Zusammenarbeit mit LANDLUST sehr stolz und haben uns wahnsinnig über diese große Spende gefreut. Das ist nach diesem herausfordernden Jahr auch nochmal eine schöne Bestätigung der tollen Leistung unserer Beschäftigten. Wir bedanken uns herzlich dafür."

"Die Kooperation mit der Landlust ist für uns sehr bereichernd. Die Menschen mit Behinderung, die die Produkte für den Landlust-Shop fertigen, sind sehr stolz darauf, dass die Erzeugnisse so gut ankommen. Dadurch erfahren sie eine hohe Wertschätzung", erklärt Hubert Puder, Sprecher der Westfalenfleiß-Geschäftsführung. "Über die großzügige Spende sind wir hoch erfreut. Wir werden gemeinsam mit den Menschen, die in unseren Werkstätten beschäftigt sind, überlegen, welchen Herzenswunsch wir ihnen damit erfüllen können."

Über LANDLUST:

LANDLUST zeigt die schönen Seiten des Landlebens mit einer unverwechselbaren Natürlichkeit und hohen Authentizität. Das Magazin zeichnet sich besonders durch seinen hochwertigen Auftritt aus, besticht durch ruhiges Layout und eine natürliche, liebevolle Bildsprache. LANDLUST überzeugt mit einem einzigartigen Konzept. Das im Herbst 2005 gestartete Magazin begeistert seit der ersten Ausgabe immer mehr Menschen. LANDLUST zählt zu den erfolgreichsten Launches im Zeitschriftenmarkt der letzten Jahrzehnte und hat das Segment der Landmagazine begründet. Teil des Erfolges ist der besondere Blick auf das ursprüngliche Landleben, der überrascht und den Lesern die eigene natürliche Lebenswelt nahebringt.

Über die Deutsche Medien-Manufaktur (DMM):

Die Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur (DMM) ist ein Tochterunternehmen des Landwirtschaftsverlags Münster und Gruner + Jahr, die zu jeweils 50 Prozent beteiligt sind. Zur DMM gehören die Marken LANDLUST, ESSEN & TRINKEN, ESSEN & TRINKEN FÜR JEDEN TAG, LIVING AT HOME, LAND & BERGE, FLOW, EINFACH HAUSGEMACHT, HYGGE und LANDLUST ZUHAUS.

