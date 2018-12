Ping An GammaLab gewinnt weltweiten KI-Wettbewerb für maschinelles Leseverständnis

Hongkong und Shanghai (ots/PRNewswire) - Branchenführende Technologie für maschinelles Leseverständnis auf dem besten Weg Kosteneffizienz zu verbessern und Kundenerfahrungen in der Versicherungsbranche und im Bankensektor zu fördern

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (nachstehend "Ping An" oder die "Gruppe") (HKEX: 2318) (SSE: 601318) freut sich bekanntzugeben, dass OneConnect, eine Tochtergesellschaft der Gruppe, Sieger in einem der weltweit maßgeblichen Wettbewerbe für das maschinelle Leseverständnis - dem Stanford Question Answering Dataset 2.0 (SQuAD) - wurde. Das zu OneConnect gehörende GammaLab Institute of Artificial Intelligence (GammaLab) erhielt die Punktzahl 83,435 und näherte sich so mit großem Vorsprung zu den anderen teilnehmenden Unternehmen dem menschlichen Leistungsniveau von 86,831.

SQuAD2.0 besteht aus über 100.000 Fragen. Darunter befinden sich über 50.000 neue, unbeantwortbare Fragen, die von Crowdworkern so formuliert wurden, dass sie den beantwortbaren ähneln. Um bei SQuAD2.0 erfolgreich abzuschließen, müssen die Systeme nicht nur Fragen möglichst lösen, sondern auch herausfinden, wann es auf eine Frage keine Antwort gibt, und sich der Antwort enthalten.

Laut Ping An kann Ihr KI-Modell in unterschiedlichen Szenarien im Umgang mit Kundenanfragen zum Einsatz kommen.

Beispielsweise werden Kunden nach einem Beraterwechsel neu zugewiesen. Der Übergabeprozess nimmt viel Zeit in Anspruch, weil sich die neuen Berater verschiedene Richtlinien aus der Vergangenheit aneignen müssen. Das Modell von GammaLab kann das Leseverständnis für die Berater deutlich vereinfachen und ihre Effizienz im Kundendienst unterstützen.

Das Modell könnte außerdem im Szenario der Versicherungsvermittlung im Bankenvertrieb angewendet werden, weil es lange dauert, Bankenmakler in die unterschiedlichen Versicherungsarten einzuarbeiten. Die Leseverständnisfertigkeiten von GammaLab helfen den Maklern dabei, durch das Angebot qualifizierter Dienstleistungen für mögliche Kunden Zeit zu sparen. Im Juli führte OneConnect offiziell die intelligente Marketinglösung Gamma eExpert ein, die auf seiner fortschrittlichen Stimmenerkennungstechnologie und seiner Leseverständnistechnologie basiert. Damit wird die Einsatzdauer im Verkauf um durchschnittlich 30 % verkürzt und die Anzahl an Konflikten, die durch menschliches Versagen verursacht werden, reduziert.

Ein weiteres Szenario ist das Internet-Schiedsverfahren bei der allgemeinen finanziellen Eingliederung. Kleine Darlehensunternehmen tendieren zur Online-Schlichtung, die teuer ist und im derzeitigen Peer-to-Peer-Kreditmarkt viel Zeit für die Lösung in Anspruch nimmt. Mithilfe der Fähigkeiten für Leseverständnis von GammaLab beendet der Schlichter den Fall schneller und reduziert dabei die Verfahrenskosten.

Jessica Tan, stellvertretende CEO, COO und CIO der Ping An Group, sagte: "Unser beständiger Fokus und unsere Investitionen in F & E im Technologiebereich zahlen sich jetzt aus. Ping An wird in unterschiedlichen Schwerpunktbereichen des Banken- und Finanzsektors vollständig seine eigene KI-Technologie nutzen und so den Weg für immer breitere Anwendungsgebiete für die Technologie bereiten."

Dies ist nicht das erste Mal, dass GammaLab im Wettkampf vor seinen Konkurrenten liegt. Bereits zwei Jahre nach seiner Gründung hat GammaLab große Erfolge zu verzeichnen. Im Mai 2018 gelang GammaLab mit seiner Technologie zur Erkennung von Mikroexpressionen ein wichtiger Durchbruch: als Sieger im Bereich Erregung (emotionale Intensität) sowie Valenz der emotionalen Intensität (positiv oder negativ) lag es in der One-Minute Gradual Emotion Challenge der Universität Hamburg weltweit auf dem ersten Platz. Im Juni 2018 gewann GammaLab mit einer Trefferquote von 94,46 % auch den EmotioNet Challenge der Ohio State University.

Ping An ist bestrebt, eine weltweit führende, Technologie-gestützte Finanzdienstgruppe zu werden. Die Gruppe verfolgt das Ziel, Möglichkeiten, die sich aus der Entwicklung intelligenter Technologien ergeben, zu ergreifen und sie möchte außerdem ihre Strategie der "Finanzen + Technologie" auf die der "Finanzen + Ökosystem" ausweiten. So soll ein Technologie-gestützter Unternehmenswandel vollzogen, Produkte und Dienstleistungserfahrungen optimiert, ein stabiles und gesundes Unternehmenswachstum erhalten und mehr Wert für Kunden und Aktionäre geschaffen werden.

