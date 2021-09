Verband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe (VENRO) e.V.

Bedeutung der Entwicklungspolitik hat zugenommen

VENRO zieht Bilanz und lädt ein zur Diskussion mit Fachpolitiker_innen

Berlin (ots)

Beim Rückblick auf die Entwicklungspolitik der derzeitigen Bundesregierung zieht der Verband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe (VENRO) eine gemischte Bilanz.

"Bemerkenswert ist der Bedeutungszuwachs, den die Entwicklungspolitik in den letzten Jahren erfahren hat. Sie ist keine Nischenpolitik für Weltverbesser_innen mehr, sondern steht im Zentrum der Kernfrage, wie wir das Zusammenleben heutiger und zukünftiger Generationen auf diesem Planeten gestalten", bilanziert Dr. Bernd Bornhorst, Vorstandsvorsitzender von VENRO.

"Mit Sorge sehen wir allerdings, dass Menschen in den ärmsten und fragilsten Ländern zunehmend aus dem Fokus geraten", so Bornhorst weiter. "Die Entwicklungszusammenarbeit konzentriert sich immer stärker auf wenige ausgewählte Länder und auf die Förderung privater Investitionen. Wichtige entwicklungspolitische Ziele wie die Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit und das Empowerment von Menschen mit Behinderungen wurden nicht konsequent genug vorangebracht."

VENRO appelliert an die kommende Bundesregierung, die Finanzierung der Entwicklungszusammenarbeit auszubauen und die Rolle zivilgesellschaftlicher Organisationen weiter zu stärken.

"Auch die negativen Auswirkungen unserer Wirtschaftsweise auf die Menschen im globalen Süden müssen künftig mehr Beachtung finden", unterstreicht Bornhorst. "Das Lieferkettengesetz ist ein wichtiger Erfolg, um die Ausbeutung von Mensch und Natur zu stoppen, was wir aber in den kommenden vier Jahren brauchen, ist eine grundsätzliche Neuausrichtung unserer Wirtschafts- und Handelspolitik."

Die Positionen ihrer Parteien zu diesen und weiteren Themen diskutieren am 7. September 2021 die Fachpolitiker_innen

Dr. Christoph Hoffmann, FDP

Uwe Kekeritz, Bündnis 90/Die Grünen

Volkmar Klein, CDU

Frank Schwabe, SPD

Helin Evrim Sommer, DIE LINKE

Zum Download: "Eine Bilanz von acht Jahren Entwicklungspolitik"

