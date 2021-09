Gruner+Jahr, CHEFKOCH

Christine Nieland übernimmt die Geschäftsführung von CHEFKOCH

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Christine Nieland, bislang Chief Commercial Officer und Mitglied des CHEFKOCH Management Boards, wird mit sofortiger Wirkung Chief Executive Officer von Europas größter Food-Plattform. Die 46-Jährige folgt damit auf Oliver Radtke, der die Geschäftsführung nach dem Ausscheiden von Arne Wolter interimistisch übernommen hatte.

Christine Nieland berichtet als neue CHEFKOCH CEO an Bernd Hellermann und Carina Laudage, Geschäftsführer:innen G+J Digital und Mitglieder des Executive Committee bei G+J.

Bernd Hellermann: "Ich freue mich sehr, dass mit Christine Nieland eine langjährig geschätzte Kollegin und vor allem ausgewiesene Digitalexpertin die Geschäftsführung von CHEFKOCH übernimmt. Sie ist bestens mit dem Unternehmen vertraut und hat in der Vergangenheit in ihrer Funktion als Chief Commercial Officer und Teil des CHEFKOCH Management-Teams hervorragende Arbeit geleistet und einen erheblichen Anteil an der strategischen Weiterentwicklung des Food-Portals. Ich bin überzeugt, mit ihrer Führungsstärke und ihren herausragenden Kompetenzen in Vermarktung, Produkt- und Business-Development wird Christine das erklärte Ziel, mit CHEFKOCH das Spotify der Rezepte zu werden, optimal weiterentwickeln und vorantreiben."

Christine Nieland ergänzt: "Nach über zwei Jahren als Chief Commercial Officer und Mitglied des CHEFKOCH Management Boards trete ich meine neue Aufgabe als Geschäftsführerin mit großer Freude an. Die Marke CHEFKOCH ist heute schon die drittgrößte Food-Plattform der Welt, sie begleitet den gesamten Kochprozess, versteht sich als Berater und Inspirationsgeber und bietet noch sehr viel Potenzial für Wachstum. Mein oberstes Ziel ist es daher, gemeinsam mit meinem exzellenten Team, CHEFKOCH mit neuen, personalisierten Angeboten und innovativen Content-Formaten weiter voranzutreiben und damit die Erfolgsgeschichte von CHEFKOCH als Heimat digitaler Food-Fans fortzuführen."

Die ausgebildete Verlagskauffrau begann ihre Karriere 2007 bei der DirectGroup Bertelsmann, bevor sie an der WWU in Münster BWL studierte. Nach erfolgreichem Abschluss als Diplom-Kauffrau und Stationen im Ausland, unter anderem bei Bertelsmann in Shanghai, startete sie 2004 bei Gruner+Jahr im Management Traineeprogramm. Daran anschließend wurde Christine Nieland 2005 zur Anzeigenverkaufsleiterin ernannt und stieg bereits ein Jahr später zur Assistentin der Geschäftsführung bei der G+J Media Sales auf. Es folgten diverse Leitungsfunktionen bei der G+J EMS GmbH, darunter Mitglied der Geschäftsleitung und Geschäftsführerin der digitalen Vermarktung. Ab 2016 agierte Nieland als Managing Director für die Marken BRIGITTE Digital und GALA Digital bei G+J Digital Media, bevor sie 2019 als Chief Sales Officer zu CHEFKOCH wechselte. Zuletzt leitete sie in der Funktion Chief Commercial Officer und CHEFKOCH Board-Mitglied die Bereiche Partnerships, Marketing und Content.

Der Wechsel von Christine Nieland in die Geschäftsführung ist zudem mit einer Veränderung im CHEFKOCH Management Board verbunden: Mit Annika Schiewer und David Breul rücken zwei weitere Mitglieder in den erweiterten Führungskreis rund um Chief Technology Officer Tim Adler, Chief Product Officer Björn Holm und Chief Operations Officer Robert Kosubek auf. Annika Schiewer, bislang Head of Partnerships & Marketing, wird ab sofort zur Chief Marketing Officer berufen, während Head of Content David Breul, zum Chief Content Officer benannt wird.

Hochauflösende Portraits von Christine Nieland gibt es zum Download HIER.

Original-Content von: Gruner+Jahr, CHEFKOCH, übermittelt durch news aktuell