Gruner+Jahr, CHEFKOCH

Die Marktführer Chefkoch und Bring! starten strategische Partnerschaft und verknüpfen ihre Angebote

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Chefkoch, Europas größte Rezept-Plattform, und Deutschlands führende Einkaufslisten-Plattform Bring! verbinden ihre Produkte miteinander. Das Verlagshaus Gruner + Jahr, zu dem Chefkoch gehört, hat sich bereits Ende Mai über seine Venture-Einheit an dem Schweizer Start-up Bring! Labs AG beteiligt. Jetzt haben Chefkoch und Bring! eine strategische Partnerschaft vereinbart, um die Stärken ihrer Angebote zu kombinieren und den User*innen ein integriertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen.

Mit gebündelter Kompetenz begleiten die beiden Marktführer ab sofort Hobbyköch*innen von der Rezeptauswahl über die Einkaufsplanung und das Einkaufen bis hin zum Kochen. Service und Inspiration finden sich auf beiden Plattformen ab sofort integriert und intuitiv nutzbar. Chefkoch-User*innen können die Zutaten für Rezepte direkt aus Chefkoch heraus mit einem Klick auf die Bring!-Einkaufsliste übertragen und aus der Bring!-App heraus jederzeit wieder aufrufen. Zudem werden zahlreiche Chefkoch-Rezepte sowie redaktioneller Food-Content bei Bring! eingebunden, um User*innen während des Einkaufens zu inspirieren.

Neben den Nutzer*innen profitieren auch Vermarktungskund*innen durch die Kooperation in vielfacher Hinsicht. Mit der gebündelten Reichweite der Partner können sie 1,5 Millionen Bring!-User*innen und bis zu 22 Millionen monatliche Chefkoch-User*innen kombiniert ansprechen. Mit ihren Markenbotschaften erreichen sie ihre Zielgruppe nativ während des gesamten Einkaufs- und Kochprozesses. Dazu haben Chefkoch und Bring! mehrere integrierte Vermarktungsprodukte entwickelt, die mit unterschiedlichen Schwerpunkten eine User-Kommunikation bis hin zum Point-of-Sale ermöglichen.

Arne Wolter, Chefkoch Geschäftsführer und Chief Digital Officer von Gruner + Jahr: "Mit über 340.000 Rezepten inspiriert Chefkoch monatlich bis zu 22 Millionen Nutzer. Bei uns findet jeder sein Lieblingsrezept und möchte es gleich ausprobieren. Durch die Integration von Bring! ist der Weg vom Rezept bis zur Zubereitung einfacher denn je. Dank unserer starken Partnerschaft machen wir Verbrauchern das Leben ein Stück weit leichter und bieten Unternehmen neue und wirksame Möglichkeiten, ihre Kunden anzusprechen und Markenbotschaften zu platzieren."

Marco Cerqui, Mitgründer und CEO von Bring!: "Früher war alles separat: Für jeden Schritt der Koch- und Einkaufsplanung brauchte es eine eigene App. Bring! und Chefkoch bringen nun alle diese Phasen - von der Inspiration bis zum Einkauf am Point-of-Sale - zusammen. Mit Chefkoch können wir die Food-Plattform Nummer eins einbinden, die Millionen Deutsche tagtäglich in der Küche inspiriert und unser Angebot weiter bereichert - für User und Unternehmenspartner gleichermaßen."

Über Chefkoch

Chefkoch, Europas größte Food-Plattform, begeistert mit aktuell mehr als 340.000 Rezepten. Bei Chefkoch finden und sammeln monatlich bis zu 22 Millionen Nutzer alle Rezepte, die sie glücklich machen. Rezepte, von Nutzern für Nutzer eingestellt, millionenfach erprobt und bewertet. Von Chefkoch personalisiert und kuratiert.

Über Bring!

Bring! unterstützt Millionen Menschen dabei, besser einzukaufen. Die App begleitet den Nutzer durch den gesamten Einkaufsprozess für Alltagsartikel wie Lebensmittel und Drogeriewaren - von der Inspiration über die gemeinsame Planung bis hin zum Kauf. Mit Hilfe von praktischen Einkaufslisten, Rezeptideen, Angeboten und individuellen Vorschlägen werden der Einkauf und damit die Organisation des ganzen Haushalts vereinfacht. Bring! lässt sich per Smartphone, Desktop, Smartwatch und mittels aller gängigen Sprachassistenten nutzen. Bring! ist als kostenlose App für iOS und Android sowie über das Web (www.getbring.com) verfügbar. Die Bring! Labs AG mit Hauptsitz in Zürich und einem Sitz in Berlin wurde 2015 gegründet und beschäftigt heute über 20 Mitarbeiter. Bring! ist #1 Schweizer Online Startup 2019 und wurde mehrfach mit dem Google Play "Editors' Choice" Award ausgezeichnet.

Pressekontakt:

Sabine Grüngreiff

Gruner + Jahr GmbH

Leiterin Markenkommunikation

Tel: +49 (0) 40 / 37 03 - 24 68

E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.de

www.chefkoch.de



Hanna Eberli

Bring!

Leiterin Marketing & PR Bring! Labs AG

E-Mail: hanna@getbring.com

Original-Content von: Gruner+Jahr, CHEFKOCH, übermittelt durch news aktuell