Genussvoll punkten: EDEKA Nord ist neuer Partner der DeutschlandCard

München/Neumünster

Die EDEKA Handelsgesellschaft Nord mbH ist Partner der DeutschlandCard. Teilnehmer des Multipartner-Bonusprogramms können ab sofort auch bei jedem Einkauf in teilnehmenden norddeutschen EDEKA-Märkten ihr Punkte-Konto füllen: Sie erhalten pro 2 Euro Einkauf einen Punkt gutgeschrieben. Die gesammelten Punkte können anschließend bei allen teilnehmenden Partnern an der Kasse mit den Einkäufen verrechnet, gegen Prämien eingelöst oder an wohltätige Organisationen gespendet werden.

In mehr als 400 teilnehmenden EDEKA-Märkten in den Bundesländern Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und in Teilen von Niedersachsen und Brandenburg können Programmteilnehmer nun ihre DeutschlandCard einsetzen und sich so zusätzliche Boni in Form von Punkten sichern. "Die DeutschlandCard vereint zahlreiche, hochrelevante Branchen in einem erfolgreichen Multipartner-Bonusprogramm. Durch die Partnerschaft mit EDEKA Nord profitieren ab sofort noch mehr Teilnehmer von den Vorteilen unseres Programms. Es freut uns sehr, dass sie ab sofort auch in den norddeutschen EDEKA-Filialen kräftig punkten können", so Dirk Kemmerer, Geschäftsführer der DeutschlandCard.

"Unsere Kunden profitieren künftig nicht nur von unserer hohen Lebensmittelqualität sowie unserem ausgeprägten Service-Gedanken. Ab sofort können sie auch in unseren Märkten DeutschlandCard Punkte sammeln und sich damit Wünsche erfüllen - ein toller weiterer Anreiz für bestehende und potenzielle neue Kunden", erklärt Stefan Giese, Geschäftsführer EDEKA Nord.

Direkt zum Start der Partnerschaft erwarten die Teilnehmer bereits jede Menge Coupons und Aktionen, beispielsweise in den EDEKA-Handzetteln. Zudem nimmt EDEKA Nord bereits an der partnerübergreifenden Kampagne "3 aus 99" teil. Im Rahmen der Aktion erhalten alle DeutschlandCard Teilnehmer zwischen dem 1. und 28. März bei jedem Einkauf oder Tanken bei teilnehmenden Partnern ein Glücks-Los. Damit können Teilnehmer in der DeutschlandCard App sowie unter www.deutschlandcard.de/los einen digitalen Spielschein freischalten, ihre persönlichen Gewinnzahlen tippen und so an den wöchentlich stattfindenden Gewinnziehungen teilnehmen.

