PEUGEOT 5008 erhält Facelift: selbstbewusster Auftritt des großen SUVs

Rüsselsheim am Main

- Erneuerte Front: rahmenloser Kühlergrill und neue Lichtsignatur - Neuester Stand des digitalen PEUGEOT i-Cockpit® - Neue Optionen bei den Fahrerassistenzsystemen wie dem Nachtsichtsystem Night Vision - Neue Farben und Sitzpolster stehen zur Auswahl - Neue übersichtlichere Struktur der Ausstattungsniveaus

PEUGEOT präsentiert das Facelift des PEUGEOT 5008. Mit den Modellen PEUGEOT 5008 und PEUGEOT 3008 ist PEUGEOT aktuell europäischer Marktführer bei den Kompakt-SUVs. Mehr als 300.000 Fahrzeuge wurden seit der Einführung des PEUGEOT 5008 im Jahr 2017 hergestellt, womit sich das Modell seitdem sowohl in Europa, als auch international sehr erfolgreich entwickelt hat. Mit einer neu gestalteten Front, neuen Full-LED-Scheinwerfern, neuen Karosseriefarben und der neuen Ausstattungsoption "Black Pack" führt auch der neue PEUGEOT 5008 das Design der Löwenmarke weiter. Der PEUGEOT 5008 kommt Anfang 2021 auf den Markt.

Haico van der Luyt, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: "Der neue PEUGEOT 5008 verfügt nach seinem Facelift über die neuesten Technologien. So bietet das PEUGEOT i-Cockpit® mit seinem neuen hochwertigen Display, dem 10-Zoll-HD-Touchscreen und modernsten Fahrassistenzsystemen noch mehr Komfort und Sicherheit."

Mutiges und markantes Design

Der neue rahmenlose Kühlergrill des PEUGEOT 5008 symbolisiert den modernen Stil bei gleichzeitig fließendem Design. Horizontale Zierleisten unter den Scheinwerfern sind dabei die verbindenden Elemente. Auf der Motorhaube steht, wie bei allen neuen PEUGEOT Modellen, die Modellbezeichnung. In den Ausstattungsniveaus GT und GT Pack besitzt der Kühlergrill ein sportliches Design mit nach außen größer werdenden Chromleisten. Für einen noch sportlicheren Auftritt wurden schwarz glänzende Lufteinlässe in den neuen Stoßfänger integriert.

Auch die Frontscheinwerfer des PEUGEOT 5008 wurden überarbeitet. Bereits ab Einstiegsniveau beinhalten sie Eco-LED-Technologie und werden durch längsförmige Tagfahrlichter mit Chromspitze erweitert. Für ein noch technisch-moderneres Design ist die Lichtsignatur in den Niveaus GT und GT Pack vergrößert und mit Full-LED-Scheinwerfern sowie statischem Kurvenlichtfunktion ausgestattet. Die Kurvenlichtfunktion verbessert die Sichtbarkeit bei Geschwindigkeiten von bis zu 90 km/h.

Neu ist auch die Funktion "Foggy Mode", die die Nebelscheinwerfer ersetzt. Sie ist in die Full-LED-Scheinwerfer integriert und passt bei Aktivierung der Nebelschlussleuchten die Intensität der Abblendlichtscheinwerfer an.

Am Heck verfügen die neuen, verbesserten Scheinwerfer in Krallen-Form mit 3D-Effekt über Full-LED-Technologie (einschließlich des Rückfahrlichts). Die Blinker sind sequentiell. Die Scheinwerfer sind in ein klares, rauchfarbenes Glas eingesetzt, die die schwarze Blende zwischen den Heckleuchten optisch verlängern. Dadurch sieht das Heck des neuen PEUGEOT 5008 breiter aus.

Die neuen Leichtmetallfelgen "San Francisco" 19 Zoll sind exklusiv dem höchsten Ausstattungsniveau GT Pack vorbehalten. Die "GT"-Schriftzüge wurden auf den Kotflügeln und auf der Kofferraumklappe aufgewertet.

Der neue PEUGEOT 5008 wird in folgenden Farben erhältlich sein:

- Celebes Blau (neue Farbe)

- Cooper Braun (neue Farbe)

- Perlmutt Weiß

- Artense Silber

- Platinum Grau

- Perla Nera Schwarz

- Ultimate Rot

Besonders elegant präsentiert sich der neue PEUGEOT 5008 mit dem neuen Designpaket "Black Pack", das für die Spitzenniveaus GT und GT Pack angeboten wird. Das "Black Pack" umfasst:

- Kühlergrill in "Dark Chrome" - Löwenemblem vorn und hinten in "Dark Chrome", - "5008", "GT" und "PEUGEOT" Logo in satiniertem Schwarz - Frontschürze und Heckschürze in glänzendem Schwarz - Dachreling in satiniertem Schwarz - Ladekantenschutz hinten in Perla Nera Schwarz - Zierleisten unterhalb der Seitenfenster aus schwarzem Gummi - Zierleisten im unteren Teil der Türen in Schwarz - Heckspoiler in glänzendem Schwarz - Ziereinsatz an den vorderen Kotflügeln in glänzendem Schwarz

Neues PEUGEOT i-Cockpit®

Auch im Interieur des neuen PEUGEOT 5008 finden sich zahlreiche Neuheiten. Beim PEUGEOT i-Cockpit® wurden das Kombiinstrument und der Touchscreen auf den neuesten Stand aktualisiert.

Das 12,3 Zoll (31,2 cm) große Kombiinstrument ist vollständig individuell konfigurierbar. Für eine qualitativ hochwertige Wiedergabe mit besserer Lesbarkeit und Kontrasten verfügt die digitale Anzeige über modernste "Normally Black"-Technologie.

Der neue zentrale Touchscreen ist hochauflösend und 10 Zoll (25,4 cm) groß. Über die sieben eleganten Klaviertasten (Toggle Switches) unter dem Touchscreen lassen sich die wichtigsten Komfortfunktionen direkt ansteuern: Radio, Klimaanlage, TomTom® 3D-Echtzeitnavigation mit Sprachsteuerung, Fahrzeugeinstellungen, Telefon, Smartphone-Apps und Warnblinkanlage.

Alle Varianten mit Verbrennungsmotor und Automatikgetriebe sind ab jetzt mit einem Fahrmodischalter ausgestattet. Dieser sitzt auf der Mittelkonsole und ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen den Modi Normal, Sport und Eco.

Einen besonders edlen Eindruck hinterlassen auch im Interieur die Ausstattungsniveaus GT und GT Pack dank des neuen dunklen Lindenholzes, Fensterhebern mit Chromeinsätzen und rahmenlosem Rückspiegel.

Um die technischen Neuheiten zu unterstreichen, finden sich im Innenraum zahlreiche neue Zierleisten und Ausstattungen:

- neue Polsterung aus Leder "Nappa" in Rot optional bei den Versionen GT und GT Pack , - neues Alcantara®/ Kunstleder in Schwarz bei den Versionen GT und GT Pack , - neue Stoff/ Kunstleder Polsterung in Schwarz bei den Versionen Allure und Allure Pack , - neue Polsterung aus Leder "Nappa" in Schwarz mit Ziernähten in Grau bei den Versionen Allure bis GT Pack erhältlich.

Flexible Innenraumkonfiguration für jede Situation

Der PEUGEOT 5008 bietet, passend für die unterschiedlichen Anforderungen im Alltag, die folgenden Innenraumkonfigurationen:

- drei Einzelsitze in Reihe 2, umklappbar, mit Längseinstellung und Einstellung der Lehnenneigung, - zwei Zusatzsitze für Reihe 3, herausnehmbar und voll versenkbar, - die Möglichkeit (je nach Version), den Beifahrersitz umzuklappen (zum Beladen mit langen Gegenständen bis zu 3,20 m), - ein sehr großes Kofferraumvolumen von 780 Liter bis zu 1.940 Litern.

Der PEUGEOT 5008 bietet Platz für bis zu sieben Personen und ist damit bestens als Familien-SUV geeignet.

Verbesserte Technologien

Mit dem Facelift erhält der PEUGEOT 5008 alle neuen Fahrerassistenzsysteme der Löwenmarke, darunter (teilweise serienmäßig in höheren Niveaus oder optional):

- Das Nachtsichtsystem Night Vision ist im SUV-Segment einzigartig. Eine Infrarot-Kamera erkennt nachts oder bei eingeschränkter Sicht Lebewesen, die sich in einer Entfernung von 200 bis zu 250 Metern im Bereich vor dem Fahrzeug befinden. So sehen Fahrer oder Fahrerin im Display des Kombiinstruments beispielsweise auch bei Nebel die Umgebung vor dem Fahrzeug. - Der Automatische Geschwindigkeitsregler ACC mit STOP & GO-Funktion inkl. Spurpositionierungsassistent (in Verbindung mit dem Acht-Stufen-Automatikgetriebe EAT8) passt den vom Fahrer programmierten Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug automatisch an - bis hin zum kompletten Stillstand. Startet das vorausfahrende Fahrzeug innerhalb von drei Sekunden erneut, wird die Fahrt automatisch wieder aufgenommen. Das System ermöglicht dem Fahrer die Auswahl der Position auf der Spur und fordert ihn auf, seine Hände am Lenkrad zu halten. - Das Active Safety Brake Plus der neuesten Generation erkennt Fußgänger und Radfahrer tagsüber und nachts von 5 km/h bis 140 km/h (je nach Version) mit Kollisionsrisikowarnung. - Die Erweiterte Verkehrsschilderkennung zeigt Verkehrs- und Geschwindigkeitsschilder im Kombiinstrument an (Erkennung von Stoppschild, Einbahnstraßenschild und Beginn und Ende Überholverbot).

Neben den Neuheiten bietet der PEUGEOT 5008 weiterhin eine Vielzahl an modernen Fahrerassistenzsystemen (teilweise serienmäßig in höheren Niveaus oder optional):

- Rückfahrkamera mit 180°-Umgebungsansicht (Heck) - Front- und Rückfahrkamera mit 360°-Umgebungsansicht (Frontkamera im Kühlergrill) - Park Assist mit Lenkautomatik bei Längs- und Querparklücken - Aktiver Spurhalteassistent mit Lenkeingriff : Von 65 km/h bis 180 km/h reagiert das System mit einer progressiven Gegenlenkung - Der Müdigkeitswarner meldet, wenn die Wachsamkeit des Fahrers nachlässt und empfiehlt eine Pause - Fernlichtassistent - Aktiver Toterwinkelassistent (verfügbar ab 12 km/h) mit Lenkeingriff durch Zusammenarbeit mit dem Spurhalteassistenten - Grip-Control-Paket , optimierte Traktionskontrolle mit 4 Grip-Modi (Standard, Sand, Schlamm, Schnee)) mit spezifischer M+S-Bereifung (mit Schneeflocken-Symbol) - Bergabfahrhilfe - Heckklappe sensorgesteuert - Panorama-Ausstell-/Schiebedach - Massagefunktion für Fahrer- und Beifahrersitz - Elektrische Feststellbremse

Um auch im PEUGEOT 5008 bestens vernetzt zu sein, lässt sich das eigene Smartphone über die Funktion Mirror Screen, kompatibel mit Apple CarPlay(TM) and Android Auto(TM), per Touchscreen steuern. Zum Aufladen bietet das SUV eine induktive Ladestation in der Mittelkonsole, einen USB-Anschluss vorne sowie einen Dual-USB-Anschluss für die Passagiere der Rückbank.

Optional kann der PEUGEOT 5008 mit dem 515 Watt starken FOCAL-Soundsystem® ausgestattet werden. Neu sind hier die Lautsprechergitter der Zentrallautsprecher und Hochtöner in der Farbe Belem Bronze.

Neue übersichtlichere Struktur der Ausstattungsniveaus

Mit dem Facelift positioniert die Löwenmarke den PEUGEOT 5008 höher im Markt. Zudem aktualisiert sich mit den Neuheiten die Struktur der Ausstattungsniveaus. Die drei Hauptniveaus Active, Allure und GT können jeweils durch ein passendes, gleichnamiges "Pack" erweitert werden. Folgend die Niveaus mit einem Auszug an Ausstattungen:

Active

- Leichtmetallfelgen "Chicago" 17 Zoll - Lichtsensor und Regensensor - Schlüsselloses Startsystem - Klimaautomatik 2-Zonen mit Aktivkohlefilter, getrennt regelbar für Fahrer und Beifahrer - Einparkhilfe hinten, akustisch und visuell - Digitaler Radioempfang DAB+

Active Pack

Ausstattungsniveau Active

- Mirror Screen - Außenspiegel elektrisch anklappbar, mit LED-Zugangsbeleuchtung - Einparkhilfe vorn, akustisch und visuell und Rückfahrkamera mit 180°-Umgebungsansicht

Allure

- Leichtmetallfelgen "Detroit" 18 Zoll - Dachreling aus Aluminium - Seitenscheiben in Reihe 2 und Heckscheibe stärker getönt - Aktiver Toterwinkelassistent; Spurhalteassistent, mit Lenkeingriff; Müdigkeitswarner - TomTom® 3D-Echtzeit-Navigationssystem mit Multifunktionalem Touchscreen mit 10-Zoll-HD-Farbbildschirm - Stoff / Kunstleder Polsterung

Allure Pack

Ausstattungsniveau Allure

- Keyless-System (schlüsselloses Zugangs- und Startsystem) - Kinder-Paket - Beifahrersitz umklappbar - LED-Beleuchtung - Dekoreinlagen aus Stoff

GT

- Leichtmetallfelgen "Detroit" 18 Zoll - Black Diamond Dach - Automatischer Geschwindigkeitsregler ACC mit STOP & GO-Funktion inkl. Spurpositionierungsassistent und Active Safety Brake Plus - Full-LED-Scheinwerfer - Polster aus Alcantara® / Kunstleder

GT Pack

Ausstattungsniveau GT

- Leichtmetallfelgen "San Francisco" 19 Zoll - Heckklappe sensorgesteuert - Park Assist - Rückfahrkamera mit 360°-Umgebungsansicht - FOCAL-Soundsystem® - Ergonomische Komfortsitze mit AGR*-Gütesiegel*AGR: Aktion Gesunder Rücken e. V.

Die Motoren

Der neue PEUGEOT 5008 ist mit folgenden Verbrennungsmotoren erhältlich. Alle Verbrennungsmotoren des PEUGEOT 5008 erfüllen bereits die strenge Abgasnorm Euro 6d. Es stehen zur Auswahl:

Dreizylinder-Benzinmotor

- 1.2 l PureTech Stop & Start mit 96kW (131 PS)* - 1.2 l PureTech EAT8 Stop & Start mit 96kW (131 PS)*

Vierzylinder-Benzinmotor

- 1.6 l PureTech 180 EAT8 mit 133 kW (181 PS)*

Vierzylinder-Dieselmotor

- 1.5 l BlueHDi Stop & Start mit 96kW (131 PS)* - 1.5 l BlueHDi EAT8 Stop & Start mit 96kW (131 PS)* - 2.0 l BlueHDi Stop & Start EAT8 mit 130 kW (177 PS)*

Der PEUGEOT 5008 wird in Sochaux und in Rennes in Frankreich produziert und kommt Anfang 2021 auf den Markt.

Weitere Informationen zum PEUGEOT 5008 finden sich unter: https://www.peugeot.de/family-suv-peugeot-5008.html

* Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für PEUGEOT 5008 mit 1.2 l PureTech 130 (96 kW)): 5,1(1)

CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 116(1)

Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für PEUGEOT 5008 mit 1.2 l PureTech 130 EAT8 (96 kW)): 5,2(1)

CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 120(1)

Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für PEUGEOT 5008 mit 1.6 l PureTech 180 EAT8 (133 kW)): 5,5(1)

CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 125(1)

Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für PEUGEOT 5008 mit 1.5 l BlueHDi 130 (96 kW)): 4,0(1)

CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 106(1)

Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für PEUGEOT 5008 mit 1.5 l BlueHDi 130 EAT8 (96 kW)): 4,1(1)

CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 107(1)

Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für PEUGEOT 5008 mit 2 l BlueHDi 180 EAT8 (96 kW)): 4,5(1)

CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 119(1)

(1) Die Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach der neu eingeführten "Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure" (WLTP) ermittelt und werden zu Vergleichszwecken auch zurückgerechnet nach dem früheren NEFZ-Standard ausgewiesen. Technische Daten vorbehaltlich der abschließenden Homologation. Aufgrund der realistischeren Prüfbedingungen fallen WLTP-Werte häufig höher aus als die nach NEFZ gemessenen Werte. Bitte beachten Sie, dass für die Bemessung von Steuern und ggf. anderen fahrzeugbezogenen Abgaben seit dem 1. September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Daher können für die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte als die hier angegebenen gelten. Bitte wenden Sie sich an Ihren Vertragspartner, um die individuellen CO2-Emissionen nach WLTP für Ihr Fahrzeug zu erfahren, die für Ihre Kfz-Steuer herangezogen werden. Alle angegebenen Werte können je nach Ausstattung, gewählten Optionen und Bereifung variieren.Die Angaben zu Kraftstoff- bzw. Energieverbrauch und CO2-Emissionen beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoff- bzw. Energieverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen, gemäß amtlichem Messverfahren in der jeweils gültigen Fassung, können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch aller neuen Personenkraftwagenmodelle, die in Deutschland zum Verkauf angeboten werden" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen kostenlos erhältlich ist oder über http://www.dat.de im Internet zum Download bereitsteht.

Angaben gemäß den amtlichen Messverfahren.

Pressekontakt:

Silke Rosskothen

Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Mobil: 01525 6600832

Mail: silke.rosskothen@peugeot.com

