KfW IPEX-Bank: Finanzierung zum Ausbau der Strom- und Wassernetze in Nürnberg

Investitionen in die Energiewende Deutschlands

Integration Erneuerbarer Energien

Die KfW IPEX-Bank stellt der N-ERGIE eine Finanzierung über insgesamt 100 Mio. EUR für umfangreiche Investitionen in das Strom- und Wassernetz zur Verfügung. Die Mittel stammen aus dem Förderprogramm "IKU - Investitionskredit Kommunale und Soziale Unternehmen" der KfW, mit dem diese u.a. Investitionen in die kommunale Infrastruktur unterstützt.

Die N-ERGIE nimmt derzeit umfangreiche Investitionen in das Strom-, Gas-, Fernwärme- und Wassernetz innerhalb ihres Netzgebietes vor. Der Ausbau der Stromnetze dient der zunehmenden Integration von Erneuerbaren Energien sowie den wachsenden Anforderungen an das Stromnetz aufgrund von E-Mobilität und Wärmepumpen.

Die Mittel sollen einen Beitrag dazu leisten, die immensen Investitionen zu bewältigen, die das Unternehmen für die Energie- und Wärmewende in den kommenden Jahren tätigen will. Strategisch konzentriert es sich dabei auf vier Handlungsfelder: Transformation des Stromnetzes, Ausbau der erneuerbaren Energien, Klimaneutralität der Wärmeversorgung und Ausbau der Fernwärme.

Maik Render, Vorstandssprecher der N-ERGIE Aktiengesellschaft: "Mit der Transformation der Energieinfrastruktur stehen wir vor einer Jahrhundertaufgabe. Gerade in Zeiten, in denen die Finanzierung über Fremdkapital immer anspruchsvoller wird, ist es für uns wichtig, mit der KfW IPEX-Bank einen verlässlichen Partner an unserer Seite zu gewinnen. Das Darlehen über 100 Millionen Euro ist für unsere Verhältnisse außergewöhnlich hoch und Ausdruck der enormen Investitionen, die wir insbesondere für den Ausbau des Stromverteilnetzes planen."

Dr. Velibor Marjanovic, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank: "Als Transformationsbank finanziert die KfW IPEX-Bank seit vielen Jahren Zukunftstechnologien und begleitet ihre Kunden bei deren Transformation mit Finanzierungen. Wir freuen uns sehr, unseren neuen Kunden N-ERGIE mithilfe des KfW-Förderprogramms "IKU - Investitionskredit Kommunale und Soziale Unternehmen" bei der Umsetzung der Energiewende und des sich daraus ergebenden Ausbaus der Strom- und Wassernetze unterstützen zu können. Mit der Finanzierung untermauert die KfW IPEX-Bank ihren Anspruch, globale und lokale Projekte der Energiewende gleichermaßen weiter voranzutreiben.

