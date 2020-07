VoIPFuture Ltd.

Rohde & Schwarz und Voipfuture führen AVQA ein, um neuen Anforderungen im ATM-Markt gerecht zu werden

München und Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire)

- In einer exklusiven Partnerschaft adressieren Rohde & Schwarz und Voipfuture die Anforderungen an hochwertige Sprachqualität im Flugverkehrsmanagement.

Rohde & Schwarz und Voipfuture gaben heute die Veröffentlichung von R&S®AVQA bekannt, einer wegweisenden Monitoringlösung für Sprachkommunikation im Flugverkehrsmanagement (Air Traffic Management, ATM). Der Übergang zu IP als Übertragungsprotokoll erzeugte neue Anforderungen und Möglichkeiten im Markt, welche zur Zusammenarbeit zwischen beiden Unternehmen führten.

R&S®AVQA steht für ATC Voice Quality Assurance und bietet Flugsicherungen (Air Traffic Service Providers, ANSP) einzigartige Mess- und Beobachtungsfunktionen für die ATM-Kommunikation, die sowohl die Signalisierungs- als auch die Medien- und Funkübertragungsdienste abdecken. Rohde & Schwarz hat gemeinsam mit Voipfuture eine einzigartige Lösung für diesen wichtigen Markt entwickelt. Die Entwicklung von R&S®AVQA profitierte stark von den Erfahrungen, die Voipfuture in über 10 Jahren VoIP (Voice over IP) Monitoring in der Telekommunikationsbranche gesammelt hat.

Die Lösung wird bereits in einigen ANSP-Netzwerken genutzt, um die Dienstqualität sicherzustellen. Typische Anwendungsfälle sind die Überwachung von Qualitäts- und Leistungskennzahlen (Key Performance Indicators - KPIs), die mit WAN-Anbietern / Carriern vereinbart wurden, oder die regelmäßige Bestätigung der Netzwerkqualität an die jeweilige Luftfahrtbehörde. Ein zusätzlicher Vorteil ist eine kürzere Fehlerbehebungszeit, da die Hauptursachen für IP-Netzwerkprobleme wie falsch konfigurierte Netzwerkkomponenten oder fehlerhafte Glasfasern schnell identifiziert und lokalisiert werden.

"Wir haben diese Marktanforderungen frühzeitig erkannt und eine Partnerschaft mit Voipfuture geschlossen", erklärt Constantin von Reden, Vice President Market Segment ATC bei Rohde & Schwarz. "Voipfuture zeichnet sich durch beeindruckende Technologie und Erfahrung aus. Das Voipfuture-Team ist sehr kundenorientiert, was perfekt zu unserem Marktansatz passt. Wir freuen uns sehr, mit ihnen an dem herausragenden Produkt R&S®AVQA zu arbeiten."

"Wir sind stolz darauf, hervorragende Technologie für diese Partnerschaft bereitstellen zu können", sagt Eyal Ullert, Chief Sales Officer von Voipfuture. "Dank des tiefen Verständnisses von Rohde & Schwarz für die Bedürfnisse von Flugverkehrsdienstleistern ist es uns gelungen, unsere Technologie an die spezifischen Marktanforderungen anzupassen."

R&S®AVQA ist Teil von CERTIUM Analysis, das führende Test- und Messlösungen für VoIP-Netzwerke, Radios, Navigation und Satelliten umfasst. Rohde & Schwarz hat kürzlich CERTIUM, als umfassende Produktsuite für den gesamten Lebenszyklus eines ATM-Systeme, in den Markt eingeführt. Rohde & Schwarz leistet mit seinem Partner Voipfuture einen wesentlichen Beitrag zu einem sicheren und effizienten Flugverkehrsmanagement.

Rohde & Schwarz

Rohde & Schwarz ist ein führender Lösungsanbieter in den Geschäftsfeldern Messtechnik, Broadcast- und Medientechnik, Aerospace | Verteidigung | Sicherheit sowie Netzwerke und Cybersicherheit. Mit innovativer Kommunikations-, Informations- und Sicherheitstechnik für die Wirtschaft und den hoheitlichen Sektor leistet der Technologiekonzern einen Beitrag zu einer sicheren und vernetzten Welt. Zum 30. Juni 2019 betrug die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rund 12.100. Der unabhängige Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 (Juli bis Juni) einen Umsatz von 2,14 Milliarden Euro. Firmensitz ist München, in Asien und Amerika steuern regionale Hubs die Geschäfte. Das internationale Geschäft wird in mehr als 70 Ländern über Tochterfirmen betrieben.

R&S® und CERTIUM® sind eingetragene Warenzeichen der Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG.

Alle Pressemitteilungen, einschließlich Fotos zum Herunterladen, sind im Internet unter verfügbar http://www.press.rohde-schwarz.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1197852/RS_AVQA.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1197853/Voipfuture_Logo.jpg

