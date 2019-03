VoIPFuture Ltd.

Voipfuture wurde von Vodafone Carrier Services ausgewählt, um globalen Sprachverkehr von höchster Qualität sicherzustellen

- Voipfuture Qrystal (https://www.voipfuture.com/voipfuture-qrystal/) ausgewählt, um die Leistung des Sprachdienstes zu analysieren und zu reporten - Hohe Skalierbarkeit und Medienqualitätsanalyse sind zentrale Anforderungen für die Unterstützung des weltweit größten Sprachcarriers

Vodafone Carrier Services (VCS) hat Voipfuture Qrystal ausgewählt, um die Qualität der Sprachdienste seiner einzigartigen IP-basierten, globalen End-to-End-Sprachplattform zu überwachen, die über 5 Milliarden mobile Endgeräte erreicht. Die Qrystal-Lösung bietet erweiterte Sprachqualitätsanalysen, Berichts- und Fehlerbehebungsfunktionen unter Verwendung von Signalisierungs- und Medienmetriken.

Clive Goodwin, Head of International Voice Services bei Vodafone, sagte: "Wir haben unsere Intelligent Routing-Plattform so konzipiert, dass sie High Definition-Sprachdienste (HD-Sprachdienste) in einer Vielzahl von Ländern weltweit anbietet. Ensuring a high quality experience for consumers and carrier partners is paramount, and Voipfuture tools provide us with the rich data and insight to help deliver this for our customers."

Voipfutures CEO, Jan Bastian, fügte hinzu: "Die Herausforderung besteht darin, Daten von Milliarden von Minuten auf der ganzen Welt zu analysieren und in verwertbare Informationen umzusetzen. Das Ziel ist es, einen großartigen VCS-Dienst aufrechtzuerhalten - ich freue mich, dass Qrystal dabei eine so wichtige Rolle spielt."

Dr. Michael Wallbaum, Voipfuture's Product Marketing Director, sagte: "Im heutigen wettbewerbsintensiven IPX-Carrier-Markt ist es für den Servicebetrieb unerlässlich, immer einen Schritt voraus zu sein. Qrystal liefert alle notwendigen Informationen für ein effektives Servicemanagement."

Qrystal ist ein passives Überwachungssystem, das den SIP- und RTP-Verkehr in Echtzeit analysiert. Die patentierte Technologie von Voipfuture verwendet feste Slicing-Zeiten, um Qualitätsdaten für feste fünf Sekundeneinheiten zu liefern. Qualitätsdaten werden auf verschiedenen Ebenen zusammengefasst und liefern genaue Informationen zur Bewertung der allgemeinen Verkehrsqualität sowie einzelner Anrufe. Dienstanbieter können mit nur wenigen Klicks den Fokus von der Trunk-Qualität über die Carrier-Qualität über die Zielqualität auf die Qualität ändern.

Voipfuture ist ein Anbieter von Premium-Sprachqualitätsanalysen, der Werkzeuge zur Bewertung, Aggregation, Analyse und Visualisierung von Sprachqualitätsinformationen bereitstellt. Voipfuture-Produkte bieten Kommunikationsdienstleistern, VoLTE-Carriern, Großhändlern und Unternehmen eine präzise Sicht auf Medien und Kontrolle.

