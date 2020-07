ifm electronic gmbh

ifm und CloudRail verkünden strategische Partnerschaft für das IIoT

Der Sensor- & Automatisierungsspezialist ifm und der IIoT-Experte CloudRail verkünden heute eine strategische Partnerschaft. Die beiden Unternehmen werden ihre Kompetenzen bündeln, um sich noch besser auf dem stark wachsenden Markt für professionelle IIoT- und Cloud-Lösungen zu positionieren.

Industrie 4.0, das Industrial Internet of Things (IIoT) oder schlicht Digitalisierung - Bezeichnungen für den unaufhaltbaren Trend der Vernetzung von Maschinen, Prozessen und Menschen gibt es viele. Allen gemeinsam ist die Tatsache, dass es sich hierbei über einen fachübergreifenden Prozess handelt. "Das IIoT ist schon lange kein exklusives Thema der Operation Technology (OT) mehr.", sagt Felix Kollmar, Geschäftsführer der CloudRail GmbH. Schon seit langem ist zu beobachten, wie sich klassische Player aus der IT in diesem Markt platzieren. Cloud-Anbieter wie Amazon Web Services (AWS) oder Microsoft Azure aber auch große Beratungshäuser und IT-Systemintegratoren sind nur einige Beispiele. "Die Herausforderungen der Digitalisierung sind einfach zu groß für einzelne Unternehmen. Das wird nur in enger Zusammenarbeit zwischen OT und IT funktionieren.", so Kollmar.

Die Partnerschaft zwischen ifm und CloudRail ist genauso ein Schulterschluss. Während ifm auf eine über 50-jährige Erfahrung in der industriellen Automatisierung bzw. OT zurückblicken kann, glänzt das Start-up CloudRail besonders mit dem Brückenschlag in die IT und dem tiefen Verständnis über diese Zielgruppe. Zwar hat ifm schon mehrere Cloud-Lösungen im Portfolio, diese sind aber primär für die Zielgruppe OT entwickelt. CloudRail hingegen hat mit der CloudRail.Box und der zugehörigen Device Management Cloud ein Produkt, welches die Brücke zwischen OT und IT schlägt. Es arbeitet einerseits mit professioneller industrieller Sensorik und Kommunikationstechnik, wie der von ifm, schafft es aber gleichzeitig, diese Daten extrem einfach und schnell in klassische IT-Plattformen wie z.B. AWS, Microsoft Azure, Alibaba und viele weitere zu bringen. Hierdurch haben Berufsgruppen aus der IT, wie beispielsweise Data Scientists, Software Entwickler oder IT-Consultants, Zugriff auf wertvollen Daten aus dem Shop Floor. Mit CloudRail lassen sich so einfache IIoT-Installationen innerhalb von wenigen Stunden und ohne Fachwissen aus der OT realisieren. Dank Plug&Play könnte die Inbetriebnahme nicht einfacher sein: Sensor einstecken, gewünschte Cloud wählen und schon landen die Daten aufbereitet in der Cloud. Trotz der Einfachheit bringt CloudRail aber auch wichtige Funktionen mit, mit deren Hilfe Geräte, ohne physischen Zugriff, überwacht, konfiguriert und mit wichtigen Updates versorgt werden können. Zudem unterstützt die CloudRail.Box mehrere Edge-Computing Varianten und OPC-UA. Eine gute Verwaltbarkeit, ein umfassendes Sicherheitskonzept und Skalierbarkeit, macht CloudRail auch für große Installationen oder OEMs zur perfekten Wahl.

Wichtig ist für ifm aber vor allem der Fokus auf die Zielgruppe IT. "CloudRail mit seinem innovativen Produkt und Partnernetzwerk eröffnet uns einen zusätzlichen neuen Marktzugang in große Digitalisierungsprojekte. Wo unser Vertrieb bisher Automatisierern die Vorzüge der Cloud näher bringt, sind wir nun mit führenden Cloud-Anbietern und weltweit agierenden Beratungsunternehmen in fachübergreifenden Projekten und bringen unsere Kompetenz im Bereich der Sensorik ein. Es handelt sich hier um einen weiteren und sehr vielversprechenden Zugang in den IIoT-Markt und damit eine perfekte Ergänzung zu unserem bestehenden Portfolio.", sagt Michael Strauss, Leiter Produktmanagement Industrial Communication bei ifm. "CloudRail ist eines der sehr wenigen Unternehmen weltweit, welches gleichzeitig die IT sowie auch die OT perfekt versteht. Zusammen mit der Kompetenz und Reichweite der ifm setzen wir mit der Partnerschaft ein starkes Zeichen am Markt und positionieren uns auch im IIoT als Marktführer", so Strauss.

Die CloudRail-Lösung ist ab sofort weltweit über ifm beziehbar. Zudem bietet das Unternehmen mehrere Starter-Kits, in denen alles für ein erstes IIoT-Projekt enthalten ist. Eines dieser Kits enthält beispielsweise den neuen Vibrationssensor VVB001 von ifm. Damit lassen sich innerhalb weniger Minuten Vibrationen einer Maschine erfassen und in einer beliebigen Cloud auswerten.

Über ifm

Messen, steuern, regeln und auswerten - wenn es um wegweisende Automatisierungs- und Digitalisierungstechnik geht, ist die ifm- Unternehmensgruppe der ideale Partner. Seit der Firmengründung im Jahr 1969 entwickelt, produziert und vertreibt ifm weltweit Sensoren, Steuerungen, Software und Systeme für die industrielle Automatisierung. Als einer der Pioniere im Bereich Industrie 4.0 entwickelt und implementiert ifm ganzheitliche Lösungen für die Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette "vom Sensor bis ins ERP". Heute zählt die in zweiter Generation familiengeführte ifm-Unternehmensgruppe mit 7.300 Beschäftigten in 95 Ländern zu den weltweiten Branchenführern. Dabei vereint der Mittelstandskonzern die Internationalität und Innovationskraft einer wachsenden Unternehmensgruppe mit der Flexibilität und Kundennähe eines Mittelständlers.

Über CloudRail

CloudRail wurde 2017 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die Lücke zwischen der OT- und IT-Welt zu schließen. CloudRail-Lösungen ermöglichen es, Daten aus industriellen Anwendungen zu erfassen und in verschiedensten Cloud-Plattformen bereitzustellen. Dank Plug&Play geschieht dies extrem einfach und kostengünstig. Das Start-up mit Hauptsitz in Mannheim arbeitet mit führenden Unternehmen aus der Automatisierung, globalen Systemintegratoren, sowie den wichtigsten Cloud-Anbietern zusammen und wird von namhaften Investoren unterstützt.

Von CloudRail unterstützte Cloud-Dienste:

AWS IoT Core

AWS IoT SiteWise

AWS IoT Greengrass

Microsoft Azure IoT Hub

Microsoft Azure IoT Central

Google IoT Core

SAP Cloud Platform Internet of Things

Alibaba Cloud IoT Platform

IBM Watson IoT Platform

Aveva Insight

