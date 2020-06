ifm electronic gmbh

ifm ist zum 6. Mal Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb

Was zeichnet einen hervorragenden Ausbildungsbetrieb aus? Dies können am besten die Auszubildenden selbst beurteilen. Daher hat ifm in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal an der Zertifizierung "Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb" teilgenommen. Wie in den Vorjahren wurde die ifm-Unternehmensgruppe auch 2020 für ihre herausragenden Ausbildungsbedingungen gelobt. Insgesamt erhielt ifm 87,2 von 100 möglichen Punkten und gehört damit zu den 25% der besten Ausbildungsbetriebe in Deutschland.

An der Zertifizierung nahmen Betriebe in ganz Deutschland teil. Dabei wurden im ersten Schritt Kennzahlen zur Ausbildung erfasst und untersucht, wie viel die Unternehmen in ihre Auszubildenden investieren und wie effektiv diese Investitionen sind. So spielt die Anzahl der Ausbilder pro Azubis eine ebenso wichtige Rolle wie die Anzahl der bestandenen Abschlussprüfungen. "Ausbildung ist für uns als Unternehmen enorm wichtig, daher investieren wir hier in die Zukunft. Wir betreuen unsere Auszubildenden sehr intensiv und schenken ihnen viel Vertrauen, eigene Projekte zu übernehmen. Dass dieses Engagement so gut bewertet wird, freut mich sehr", erklärt Christian Schmidt, Ausbildungsleiter für den Standort Essen. Anja Mayer, Ausbildungsleiterin am Bodensee, fügt hinzu: "Wir sind sehr stolz, dass unsere Auszubildenden so zufrieden sind. Neben den guten Ergebnissen bei den Abschlussprüfungen bestätigt dies die Qualität unserer Ausbildung."

Für das Endergebnis war jedoch die Meinung der Auszubildenden ausschlaggebend. Diese wurden im zweiten Schritt unter anderem zu den Arbeitsbedingungen, der Betreuung oder Zusammenarbeit in ihrer Ausbildung befragt. Wie auch in den Vorjahren wurde ifm für die herausragenden Ausbildungsbedingungen gelobt. Die Azubis schätzten insbesondere die sehr guten Zukunftschancen im Betrieb und die Wertschätzung, die sie in Ihrer Ausbildung erfahren. Besonders positiv wurden auch die Einbindung in Arbeitsprozesse sowie die Ausbildungsinhalte bewertet. Die Corona Pandemie hatte keinen Einfluss auf die diesjährigen Ergebnisse, da die Umfrage bereits im November 2019 durchgeführt wurde. "Die Ergebnisse der Zertifizierung helfen uns nicht nur dabei, die Stärken der Ausbildung bei ifm zu identifizieren und hervorzuheben, sondern auch an unseren Schwächen zu arbeiten.", so Anja Mayer.

Genau der richtige Zeitpunkt, sich für eine Ausbildung oder ein duales Studium bei ifm zu bewerben. Die Stellen für 2021 an den Standorten am Bodensee sowie aus Siegen sind jetzt online, die Stellen für den Hauptsitz in Essen folgen im Juli. Weitere Infos finden Sie unter www.ifm-ausbildung.de

