Nils Glagau und Tillman Schulz verlassen Löwen-Rudel auf eigenen Wunsch

Köln (ots)

"Die Höhle der Löwen - Endlich Weihnachten!' heißt es am 10.12.2024 bei VOX: Mit einem großen Weihnachts-Special mit den Investor:innen Nils Glagau, Judith Williams, Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel und Tillman Schulz lässt die Gündershow das Jahr ausklingen, bevor es im kommenden Jahr mit frischen Folgen in der Frühjahrsstaffel weitergeht.

Danach stehen im Löwen-Rudel personelle Veränderungen an: Zwei Löwen, die lange Zeit die VOX-Gründershow entscheidend geprägt haben, verlassen "Die Höhle der Löwen" und nehmen an den Dreharbeiten der kommenden Herbst- und Frühjahrs-Staffel nicht mehr teil.

Kirsten Petersen, Programmgeschäftsführerin VOX: "Mit Marktanteilen von bis zu 10,3 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen und bis zu 1,53 Millionen Gesamtzuschauenden bleibt, Die Höhle der Löwen' auch im Jubiläumsjahr 2024 das erfolgreichste Primetime-Format bei VOX. Am kommenden Dienstag (10.12. um 20:15 Uhr) lassen wir das Jahr nun mit dem großen Xmas-Special "Die Höhle der Löwen - Endlich Weihnachten!' ausklingen - und nehmen in diesem Zuge Abschied von zwei Löwen. Nils Glagau und Tillman Schulz haben sich dazu entschieden, bei den Dreharbeiten für weitere Staffeln von 'Die Höhle der Löwen' nicht mehr als Investoren dabei zu sein. Das bedauern wir sehr. Da unsere Löwinnen und Löwen viel Zeit in die Dreharbeiten und abgeschlossenen Deals investieren, gehört es aber dazu, dass sich unser "Löwen"-Projekt nicht immer mit dem Privatleben und beruflichen Projekten in Einklang bringen lässt. Wir danken beiden sehr für die erfolgreiche Zusammenarbeit in den vergangenen Staffeln und wünschen ihnen für ihre Zukunft alles Gute. Der endgültige Abschied wird zum Glück noch ein wenig dauern, da sie noch sowohl in der Weihnachtsfolge als auch in der kommenden Frühjahrs-Staffel von DHDL bei VOX zu sehen sein werden."

