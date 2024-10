VOX Television GmbH

Steffen Henssler fordert ganz Deutschland heraus

Brandneue Show mit Koch-King Steffen Henssler: "Deutschland grillt den Henssler" ab dem 10.11.2024 um 20:15 Uhr bei VOX und auf RTL+

VOX zeigt DAS Koch-Event im November und die bisher größte Herausforderung für Steffen Henssler: In der brandneuen Show "Deutschland grillt den Henssler" nimmt es der Koch-King mit ganz Deutschland auf. In vier Folgen fordern ihn ab dem 10.11.2024 um 20:15 Uhr Teams aus Traditionsköchen und Promipaten aller 16 Bundesländer heraus. Die tief in die Traditionen des Landes verwurzelten Köche heizen ihm nicht nur ordentlich ein, sondern bringen den Zuschauern auch die kulinarische DNA ihrer Bundesländer näher. Moderiert von Laura Wontorra heißt es: "Deutschland grillt den Henssler!" Oder doch nicht? Und was sagt Steffen Henssler?: "Grill den Henssler mal anders - und ich kann euch sagen - es wird großartig!" Pro Show treten vier Bundesländer gegen Steffen Henssler an. Alle 16 Bundesländer zusammen bilden das Team Deutschland. Wer am Ende jeder Folge im Kampf um den Pokal vorne liegt, entscheiden abwechselnde Jury-Überraschungen, unter anderem eine Publikumsjury. Doch wer wird zu guter Letzt zum Gesamtsieger dieses besonderen Koch-Battles gekürt - Steffen Henssler oder Team Deutschland?

In den vier Folgen wird ein kulinarisches Feuerwerk entzündet. Den Startschuss für den feurigen Koch-Wettbewerb gibt am 10.11. Bremen. Traditionskoch Stefan Schröder vertritt gemeinsam mit Ex-Fußballer Ailton das Heimatland von Laura Wontorra. Und auch Mecklenburg-Vorpommern mit Fußballer Felix Kroos und Traditionskoch André Domke sowie Hamburg mit Rapper "Das Bo" und Traditionskoch Klaus Moritz wollen Steffen Henssler bezwingen. Eine besondere Überraschung gibt es beim Saarland: Christian Rach wechselt seinen Platz am Jury-Pult mit dem Platz am Kochtopf! Es kommt zum lang ersehnten Duell am Herd zwischen Steffen Henssler und dem "Chef-Juror" und somit zu einer ganz besonderen Premiere: Christian Rach kocht zum ersten Mal im deutschen Fernsehen. In den weiteren Folgen können sich die Zuschauer unter anderem auf lustige Wetten, hitzige Streitereien, Weltmeister ihres Faches und auf ein einmaliges Duo freuen - Frauke Ludowig und ihr Bruder Frank geben ihr gemeinsames Fernsehkoch-Debüt.

"Deutschland grillt den Henssler" wird produziert von ITV Studios Germany. VOX zeigt die vier Folgen ab dem 10.11. sonntags um 20:15 Uhr. Alle Folgen außerdem immer eine Woche vorab im Stream auf RTL+.

