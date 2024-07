VOX Television GmbH

Der neue Stern am VOX-Himmel: "Sing meinen Schlager"

Top-Musikstars feiern die Schlager-Ikonen Marianne Rosenberg und Matthias Reim mit furioser Open-Air-Eventshow, moderiert von Inka Bause

Köln (ots)

Der "Sing meinen Song"-Kosmos erhält einen neuen Stern: "Sing meinen Schlager". In der neuen VOX-Eventshow, moderiert von Inka Bause, heißt es: Bühne frei für die Megastars des Schlagers und ihre größten Hits! In den ersten zwei Folgen dreht sich alles um die Schlager-Legenden Marianne Rosenberg und Matthias Reim und ihre größten Hits. Die VOX-Zuschauer:innen und über 1000 Schlagerfans im Elbauenpark in Magdeburg können sich auf eine Sommerparty der Superlative freuen.

Marianne Rosenberg zählt seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Sängerinnen. Ihre Hits "Er gehört zu mir", "Lieder der Nacht" und "Marleen" sind absolute Kultsongs. Über 20 Alben hat die Berliner Musik-Ikone seit den 70er Jahren veröffentlicht und genießt in der Musikbranche absoluten Legendenstatus. Bei dem Namen Matthias Reim erklingt sofort sein größter Hit "Verdammt ich lieb Dich", mit dem er 1990 im Sturm die Charts eroberte. Die Single wurde weltweit 2,5 Millionen Mal verkauft und stand insgesamt 16 Wochen lang auf Platz 1 der deutschen Musikcharts. Auch mit folgenden Hits wie "Ich hab geträumt von Dir" oder "Ich hab mich so auf Dich gefreut" setzte er sich über mehrere Wochen in den TOP10 der deutschen Single-Charts fest. Bis heute gehört Matthias Reim zu den Größen der Pop- und Schlagerbranche mit einer riesigen Fanbase.

Diese beiden fulminanten Musikkarrieren sollen bei "Sing meinen Schlager" gebührend gefeiert werden. An zwei Abenden widmen sich bekannte Künstler:innen den größten Songs von jeweils einem Star-Act und interpretieren diese auf ihre eigene Weise und völlig neu - ob als Einzel-Interpret, im Duett oder Ensemble. Die Runde an Künstler:innen um den jeweiligen Star Act setzt sich in jeder Folge neu zusammen und reicht von Semino Rossi über Conchita Wurst und Anna-Maria Zimmermann bis zu Eko Fresh. Gute Laune und Musik zum Mittanzen und Mitsingen sind vorprogrammiert! Moderiert wird das Musik-Event von Inka Bause. Die Tochter eines Komponisten und Künstlerin, die seit 40 Jahren auf der Bühne steht und für gute Laune, Empathie und ihre große Neugier auf andere Menschen bekannt ist, ist die perfekte Wahl für dieses außergewöhnliche Open-Air-Highlight.

"Sing meinen Schlager" ist eine Bildergarten Entertainment Produktion im Auftrag von VOX. Inhaltlich verantwortlich seitens VOX ist Doreen Senst (Executive Producer) und Thomas Wißmann (Head of Producers) unter der Leitung von Unterhaltungschef Marcel Amruschkewitz.

Die Produktion von "Sing meinen Schlager" findet am 15. August mit Star-Act Matthias Reim und am 16. August mit Star-Act Marianne Rosenberg in Magdeburg statt. Tickets sind hier erhältlich.

Die Ausstrahlung der beiden Folgen ist für Herbst 2024 bei VOX geplant.

