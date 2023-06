VOX Television GmbH

Starke Quoten für "Zum Schwarzwälder Hirsch - Ein Jahr danach"!

Großes Wiedersehen der preisgekrönten VOX-Doku-Reihe begeistert am Dienstagabend

Köln (ots)

Unvergessliche Momente und pure Emotionen: Das Wiedersehen mit den Teilnehmer:innen der preisgekrönten Doku-Reihe "Zum Schwarzwälder Hirsch - Eine außergewöhnliche Küchencrew und Tim Mälzer" konnte die VOX-Zuschauer:innen gestern am Dienstagabend für sich gewinnen. Sehr gute 8,0 Prozent der 14- bis 59-Jährigen und starke 9,6 Prozent der 14- bis 49-Jährigen schwelgten ab 20:15 Uhr mit den Protagonist:innen in Erinnerungen an die gemeinsame Zeit. Im Schnitt begleiteten 1,26 Millionen Menschen (ab 3 Jahren) das emotionale Wiedersehen der außergewöhnlichen Küchencrew rund um Tim Mälzer und André Dietz, um zu erfahren, was aus den Teilnehmer:innen geworden ist.

"Zum Schwarzwälder Hirsch - Eine außergewöhnliche Küchencrew und Tim Mälzer" eroberte im Herbst vergangenen Jahres bereits die Herzen der Zuschauer:innen. In der inklusiven TV-Doku arbeiteten 13 Menschen mit Down-Syndrom in einem Restaurant und zeigten eindrucksvoll, wozu Menschen mit Behinderung mit der notwendigen Unterstützung fähig sind. Das VOX-Format sorgte für viel positives Feedback auf allen Plattformen und wurde mit dem renommierten Grimme-Preis sowohl in der Kategorie "Unterhaltung" als auch mit dem Publikumspreis der Marler Gruppe ausgezeichnet.

Quelle: AGF / GfK / DAP videoSCOPE / RTL DATA / vorl. gew. / Stand: 28.06.2023

