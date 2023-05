VOX Television GmbH

Staffelbestwerte für Duell der Koch-Titanen!

Das "Grill den Henssler"-Special "Henssler vs. Rosin" begeistert zur Primetime bei VOX

Das "Grill den Henssler"-Special "Henssler vs. Rosin" verfolgten am Sonntagabend (21.5.) um 20:15 Uhr starke 9,6 Prozent der 14- bis 59-jährigen Zuschauenden und 10,4 Prozent der 14- bis 49-Jährigen. Damit erreichte die Special-Folge Staffelbestwerte in beiden Zielgruppen und die besten Werte einer "Grill den Henssler" Frühlingsstaffel seit 2019! Im Schnitt waren 1,64 Millionen Menschen (ab 3 Jahre) dabei, wie Sternekoch Frank Rosin zum ersten Mal gegen Steffen Henssler im hitzigen Koch-Duell antrat. Der kulinarische Wettkampf bei VOX endete unentschieden mit 92 zu 92 Punkten.

Nächsten Sonntag (28.5.) zeigt VOX um 20:15 Uhr das Finale der "Grill den Henssler"-Frühlingsstaffel.

Der Tagesmarktanteil von VOX lag insgesamt bei sehr guten 7,3 Prozent (14 bis 59 Jahre).

