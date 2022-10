VOX Television GmbH

DHDL endet löwenstark! VOX-Löwen kehren noch in diesem Jahr zurück

Köln (ots)

"Die Höhle der Löwen" sicherte sich auch mit der letzten Folge der Herbst-Staffel am gestrigen Montag mit starken 13,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erneut die Marktführerschaft. Im Schnitt schalteten 1,68 Mio. Menschen ab 3 Jahren ein.

Über die gesamte Herbst-Staffel erzielte "Die Höhle der Löwen" sehr gute Quoten: Im Durchschnitt erreichten die acht neuen Folgen 14,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Durchschnittlich 1,85 Mio. Menschen ab 3 Jahren schalteten die 12. Staffel der Gründer-Show ein. Mit insgesamt sechs von acht Folgen sicherte sich "Die Höhle der Löwen" die Marktführerschaft in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

Der Tagesmarktanteil von VOX lag gestern insgesamt bei sehr starken 9,0 Prozent (14-49).

Die nächste und damit 13. Staffel "Die Höhle der Löwen" zeigt VOX im Frühjahr 2023. Doch es gibt bereits vorher ein Wiedersehen mit den Löwen, denn es wird endlich mal weihnachtlich in der Gründer-Show! Im allerersten Weihnachts-Special überhaupt von "Die Höhle der Löwen" kämpfen die Investor:innen Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Nils Glagau, Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel in der festlich geschmückten Höhle um die Gründer:innen mit den besinnlichsten, fröhlichsten und schönsten Geschäftsideen. Kommt es schließlich zwischen Löwen und den Start-ups in "Die Höhle der Löwen - endlich Weihnachten" zur "Bescherung", warten auf die Jung-Unternehmer:innen nicht nur die nötige Finanzspritze, sondern außerdem die jahrelange Erfahrung und Expertise der Investor:innen. Ob sich die Wunschzettel der Start-ups erfüllen werden und viele Deals zustandekommen?

Die finale, gestrige Folge von "Die Höhle der Löwen" ist auf RTL+ im Catch-up abrufbar. Alle 11 bisherigen Staffeln sind ebenfalls auf RTL+ zu finden. Die Sendungsseite bei VOX.de findet sich HIER.

