VOX-Gründer-Show "Die Höhle der Löwen" geht am 29.8. in die 12. Staffel

Mit Influencerin und Unternehmerin Diana zur Löwen als Gast-Löwin

Köln (ots)

Ab dem 29.8. wird die erfolgreiche VOX-Gründer-Show "Die Höhle der Löwen" Woche für Woche wieder ein Millionenpublikum begeistern. Denn die Löwen kehren mit der 12. Staffel und acht brandneuen Folgen aus der Sommerpause zurück. Auch diesmal kämpfen mutige Gründer:innen um das Geld und den Erfahrungsschatz der Löwen Carsten Maschmeyer, Nico Rosberg, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau, Judith Williams und Georg Kofler.

Erstmals überhaupt haben die Gründer:innen außerdem die Gelegenheit, ihr Start-up vor der Gast-Löwin Diana zur Löwen zu präsentieren (zu sehen in Folge 5) - und die weiß ganz genau, wie man als Investorin Start-ups auf die Sprünge hilft. Mit nur 27 Jahren hat Diana zur Löwen bereits über zehn Jahre Berufserfahrung im Bereich Social Media. Neben ihrer Erfahrung als Content Creatorin mit 1 Million Follower:innen auf Instagram hat sie bereits mehrere Unternehmen erfolgreich in Sachen Social-Media-Marketing beraten, steht als Speakerin auf den Bühnen der größten Veranstaltungen und unterstützt einige ausgewählte Start-ups als Investorin (darunter z.B. Nelly, Ostrom, Femtasy, Junto uvm.). Diana zur Löwen: "Ich kenne 'Die Höhle der Löwen', seit ich eine Teenagerin war und habe mich damals voller Vorfreude und Ambition als Moderatorin der Show gesehen. Jetzt freue ich mich riesig, als Investorin bei diesem inspirierenden Format dabei zu sein. Ganz besonders geehrt fühle ich mich, da ich ja eine recht junge Gast-Löwin neben den eingespielten Profis bin."

In Staffel 12 erwarten DHDL-Fans außerdem einige prominente Gesichter wie VOX-"Hundeprofi" Martin Rütter oder die zweifache Olympiasiegerin Kristina Vogel. Außerdem geht es in den neuen Folgen wieder um sehr hohe Investmentsummen: Im Herbst suchen zwei Start-ups jeweils nach einem Investment in Höhe von 1 Million Euro und ein Gründerteam sogar nach 1,5 Millionen Euro. Naschen dürfen die Großkatzen natürlich auch wieder: Im Bereich Food bekommen die Investor:innen Leckereien aus Südamerika, der persischen und der ayurvedischen Küche vorgestellt. Außerdem schaffen es zwei Start-ups, von allen Löwen ein Angebot zu erhalten. Und zum ersten Mal treten Gründer:innen mit einer Gehörschädigung vor die Löwen. Sie werden bei ihrem Pitch von einem Gebärden-Dolmetscher unterstützt.

Im Anschluss an die VOX-Ausstrahlung ist die jeweils aktuelle Folge von "Die Höhle der Löwen" auf RTL+ im Catch-up abrufbar. Außerdem sind alle 11 bisherigen Staffeln auf RTL+ abrufbar.

Weitere Highlights, spannende Zahlen, Daten und Fakten zur 12. Staffel "Die Höhle der Löwen" finden Sie in der DHDL-Pressemappe in unserem Media Hub: Link zur aktualisierten Pressemappe

