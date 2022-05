VOX Television GmbH

DHDL wieder löwenstark! VOX-Löwen krallen sich auch zum Staffel-Finale Top-Quoten und Marktführerschaft

Köln (ots)

"Die Höhle der Löwen" sicherte sich auch mit der letzten Folge der Frühjahrs-Staffel am gestrigen Montag mit starken 15,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erneut die Marktführerschaft. Bei den 14- bis 59-Jährigen erzielte DHDL 11,9 Prozent Marktanteil - auch in dieser Zielgruppe war die Gründer-Show Marktführer. Im Schnitt schalteten 2,29 Mio. Menschen ab 3 Jahren ein.

Über die gesamte Herbst-Staffel erzielte "Die Höhle der Löwen" sehr gute Quoten: Im Durchschnitt erreichten die neun neuen Folgen 11,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen und sogar 15,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Durchschnittlich 2,09 Mio. Menschen ab 3 Jahren schalteten die 11. Staffel der Gründer-Show ein. Mit insgesamt acht von neun Folgen sicherte sich "Die Höhle der Löwen" die Marktführerschaft in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

Der Tagesmarktanteil von VOX lag gestern insgesamt bei sehr starken 8,6 Prozent (14-59) bzw. 9,5 Prozent (14-49).

Die nächste und damit 12. Staffel "Die Höhle der Löwen" zeigt VOX im Herbst 2022.

Die Sendungsseite bei VOX.de finden Sie unter https://www.vox.de/cms/sendungen/die-hoehle-der-loewen.html. Die Sendung im Stream auf RTL+ finden Sie unter https://www.tvnow.de/shows/hoehle-der-loewen-7794/staffel-11.

Quelle: AGF / GfK / DAP videoSCOPE / RTL DATA / vorl. gew. / Stand: 31.05.2022

