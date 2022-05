Neue Monats-Rekorde! VOX bei 14- bis 59-Jährigen erstmals auf Platz 2 der Privatsender, bei jungen Zuschauer:innen erstmals auf Platz 3 aller Sender

Köln (ots) - Am gestrigen Montag konnte "Die Höhle der Löwen" wieder bei den Zuschauer:innen punkten: 12,1 Prozent der 14- bis 59-Jährigen und sogar 15,7 Prozent der 14- bis 49-Jährigen schalteten ein - damit sicherte sich die Gründer-Show, in der gestern Gast-Löwin Sarna Röser auf der Seite der Investor:innen saß, in beiden Zielgruppen erneut die ...

mehr