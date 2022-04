VOX Television GmbH

VOX holt den Tagessieg/ "Die Höhle der Löwen" erneut Marktführer

Am gestrigen Montag konnte "Die Höhle der Löwen" wieder bei den Zuschauer:innen punkten: 12,1 Prozent der 14- bis 59-Jährigen und sogar 15,7 Prozent der 14- bis 49-Jährigen schalteten ein - damit sicherte sich die Gründer-Show, in der gestern Gast-Löwin Sarna Röser auf der Seite der Investor:innen saß, in beiden Zielgruppen erneut die Marktführerschaft. Auch über den ganzen Tag erzielte VOX mit 10,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen den stärksten Marktanteil unter allen TV-Sendern. Im Schnitt sahen 2,09 Mio. Zuschauer ab 3 Jahren die spannenden Verhandlungen zwischen Gründer:innen und Löwen.

In der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen erreichte VOX über den ganzen Tag einen sehr guten Marktanteil von 8,7 Prozent.

Schon am nächsten Montag (02.06.) um 20:15 Uhr wagen sich bei VOX die nächsten mutigen Gründerinnen und Gründer in "Die Höhle der Löwen": Können die Start-ups "Happy Ocean Foods", "FREIBEIK", "shower+", "WOOLLAA" und "chaanz" den Deal ihres Lebens machen und frisches Kapital mit nach Hause nehmen?

VOX zeigt die neuen Folgen "Die Höhle der Löwen", moderiert von Amiaz Habtu, immer montags um 20:15 Uhr. Im Anschluss an die VOX-Ausstrahlung ist die jeweils aktuelle Folge von "Die Höhle der Löwen" auf RTL+ im Catch-up abrufbar. Außerdem sind alle 10 bisherigen Staffeln auf RTL+ abrufbar. Die Sendungsseite bei VOX.de findet sich unter https://www.vox.de/cms/sendungen/die-hoehle-der-loewen.html.

