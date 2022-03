VOX Television GmbH

Ein bunter Strauß voll Frühlingsspecials!

"Grill den Henssler" startet am 10.04. mit sechs brandneuen Folgen bei VOX

Köln

Das "Grill den Henssler"-Frühlingsmenü ist mit sechs frischen Folgen, hitzigen Koch-Battles und jeder Menge Specials ein wahrer Augenschmaus. Das Rezept: Man nehme je ein Dschungel-, Oster- und Muttertags-Special und füge ein ganz frisches Coach- sowie ein Mario Barth-Special hinzu. Eine kulinarische Komposition, die es für Koch-King Steffen Henssler so noch nie gab! Ab dem 10. April läuft "Grill den Henssler", moderiert von Laura Wontorra, immer sonntags um 20:15 Uhr bei VOX.

Den Start macht das Dschungel-Special, in dem der amtierende Dschungel-König Filip Pavlovic sowie Anouschka Renzi und Harald Glööckler am Herd gegen Steffen Henssler zeigen, dass sie nicht nur Reis mit Bohnen kochen können. An Ostern wird neben vielen bunten Überraschungen zum ersten Mal Gänge-übergreifend gekocht - so gilt es für Steffen Henssler sowie Ilka Bessin, Mickie Krause und Thore Schölermann schon während der Vorspeise mit den Vorbereitungen für Hauptspeise und Dessert zu starten. Außerdem wird der Koch-King zum allerersten Mal in der Geschichte von "Grill den Henssler" gegen Koch-Coaches der vergangenen Staffeln antreten. Besonderer Clou: Die Jury - Mirja Boes, Reiner Calmund und Christian Rach - gibt die Gerichte für Henssler und seine ambitionierten Gegner:innen Haya Molcho, Ali Güngörmüs sowie Christian Lohse vor! Ebenfalls ein Novum in der Frühlingsstaffel: Einen gesamten Abend lang battlen sich Steffen Henssler und Mario Barth im kulinarischen Wettkampf. Getreu dem Motto "Mutti kocht am besten" schwingen am Muttertag die Promis - darunter "Prince Charming" Kim Tränka - gemeinsam mit ihren Mamas den Kochlöffel. Und in der letzten Folge wollen schließlich Bruce Darnell, Pierre M. Krause und Lukas Podolski den Henssler "grillen".

Die sechs brandneuen Folgen der beliebten Koch-Show zeigt VOX ab dem 10. April 2022 immer sonntags um 20:15 Uhr.

"Grill den Henssler" wird produziert von ITV Studios Germany.

