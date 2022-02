VOX Television GmbH

Die 11. Staffel "Die Höhle der Löwen" ab dem 4.4.2022 bei VOX

Zahlreiche Premieren und noch mehr Frauen-Power!

Köln (ots)

Am 4. April 2022 um 20:15 Uhr kehrt die erfolgreiche Gründer-Show "Die Höhle der Löwen" ins VOX-Programm zurück. Mit dabei: die bekannten Investor:innen Carsten Maschmeyer, Nico Rosberg, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau, Judith Williams und Georg Kofler - und eine neue Gast-Löwin, Unternehmerin Sarna Röser. In neun neuen Folgen, moderiert von Amiaz Habtu, fahren sie im Wettstreit um den besten Deal wieder die Krallen aus - und sorgen dabei für zahlreiche Premieren.

So können sich die Zuschauer:innen in der 11. Staffel "Die Höhle der Löwen" auf zahlreiche Highlights freuen: auf prominente Gründer wie Michael Ballack und Hardrock-Star Axel Rudi Pell, auf zahlreiche tierische Besucher, darunter auch erstmals Schafe sowie auf die jüngsten Gründer der DHDL-Geschichte.

Mit Gründer:innen aus Thailand, der Schweiz und den USA wird die 11. Staffel von "Die Höhle der Löwen" außerdem die internationalste Staffel seit Sendungsstart - und die mit der meisten Frauen-Power.

Denn mit Unternehmerin Sarna Röser sind in Folge 4 erstmals mehr Löwinnen als Löwen in der "Höhle". Dann haben die Gründer:innen zum zweiten Mal in der Geschichte der Sendung die Gelegenheit, ihr Start-up nicht nur den Haupt-Löwen zu präsentieren - sondern auch einer Gast-Löwin.

Sarna Röser: "Ich freue mich, als neue Gast-Löwin bei 'Die Höhle der Löwen' dabei zu sein. Ich möchte dazu beitragen, junge Unternehmer in Deutschland sichtbarer zu machen, um noch mehr Menschen fürs Unternehmertum zu begeistern! Wichtig ist mir, Menschen mit einer unternehmerischen Vision zu ermutigen, ihre Idee voranzubringen, weiterzuentwickeln, dranzubleiben, ihre innovativen Produkte auf den Markt zu bringen - und sich dem Wettbewerb zu stellen. Fakt ist: Mutige Unternehmer sind die Lebensversicherung und die Zukunft Deutschlands. Und wir brauchen mehr davon!"

Am 19. August 2014 zeigte VOX die erste Folge "Die Höhle der Löwen". Was damals noch zu beweisen galt und heute feststeht: Wirtschaft im Fernsehen kann spannend sein - und unterhaltsam aufbereitet sogar Woche für Woche ein Millionenpublikum begeistern! Die letzte Herbst-Staffel (8 Folgen, 6.9.-25.10.2021) erreichte durchschnittlich 2,29 Millionen Zuschauer bei VOX und erzielte 17,5 % Marktanteil bei den 14-49-Jährigen sowie 12,9 % Marktanteil bei den 14-59-Jährigen. Mit insgesamt sieben von acht Folgen sicherte sich "Die Höhle der Löwen" die Marktführerschaft in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

Im Anschluss an die VOX-Ausstrahlung ist die jeweils aktuelle Folge von "Die Höhle der Löwen" auf RTL+ im Catch-up abrufbar. Außerdem sind alle 10 bisherigen Staffeln auf RTL+ abrufbar.

Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell