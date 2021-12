VOX Television GmbH

16 Promis beweisen Mut, um Mut zu machen! Drehstart für die zweite Staffel der preisgekrönten VOX-Show "Showtime of my Life - Stars gegen Krebs"

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Diese Show kann Leben retten! "Showtime of my Life - Stars gegen Krebs" begeisterte Anfang des Jahres das VOX-Publikum, schaffte große Aufmerksamkeit für das Thema Krebsvorsorge und wurde mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Blauen Panther ausgezeichnet. Jetzt geht das erfolgreiche Showhighlight in die zweite Runde! Erneut begleitet VOX 16 Prominente bei ihrer emotionalen Reise vom ersten Kennenlernen über ihre berührenden Geschichten und Erfahrungen mit Krebserkrankungen bis hin zur großen Show-Performance. Die Botschaft der Stars: Wenn wir uns vor einem Millionenpublikum ausziehen, schafft ihr das erst recht vor eurem Arzt! VOX zeigt zwei neue Folgen "Showtime of my Life - Stars gegen Krebs" Anfang 2022.

Diese acht Frauen und acht Männer wagen es, sich im wörtlichen und übertragenen Sinne "nackt" zu machen und so auf die Vorsorge von Brust-, Prostata- und Hodenkrebs hinzuweisen:

Die Schauspielerinnen Sila Sahin-Radlinger, Susan Sideropoulos und Sabine Kaack, Model Lilly Becker, die Moderatorinnen Sonya Kraus und Tanja Bülter, Comedian und Autorin Nicole Jäger sowie Bloggerin und Brustkrebsaktivistin Carolin Kotke.

Sänger Mickie Krause, Journalist Heiko Wasser, Schauspieler Jan Sosniok, Moderator Oli Petszokat, die ehemaligen Profi-Handballer Pascal Hens und Michael Roth, Ex Profi-Fußballer Benjamin Köhler sowie der aktuelle "Prince Charming" Kim Tränka.

Moderiert wird "Showtime of my Life - Stars gegen Krebs" erneut von Gastgeber und DKMS LIFE-Botschafter Guido Maria Kretschmer. Die "Let's Dance"-Stars Motsi Mabuse und Joachim Llambi bereiten die Prominenten in intensiven Trainingseinheiten auf ihre einzigartige und spektakuläre Mission vor.

"Showtime of my Life - Stars gegen Krebs" wird von Seapoint Productions GmbH & Co. KG produziert und basiert auf dem UK-Erfolgsformat und Emmy-Gewinner "The Real Full Monty". Auch international ist "The Real Fully Monty" bereits ein Quotenhit - und Lebensretter. Redaktionell bei VOX verantwortlich sind Sabine Leopold und Elisabeth Bauer unter der Leitung von Executive Producerin Katja Rieger und Unterhaltungschefin Kirsten Petersen.

Die Sendungsseite bei VOX.de finden Sie unter: https://www.vox.de/cms/showtime-of-my-life-geht-in-die-2-runde-diese-stars-kaempfen-gegen-den-krebs-4880473.html

Die Sendung im Stream auf RTL+ finden Sie hier.

Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell