"Das wird ein extrem amüsanter und kurzweiliger Abend!"

VOX zeigt exklusiv "Ein Abend mit Hape Kerkeling" am 6.12.

Jetzt auch das Bühnen-Comeback! Lange mussten die Zuschauer auf diesen Moment warten, zum ersten Mal seit über zehn Jahren tritt Comedian, Bestsellerautor und Multitalent Hape wieder vor Publikum auf, im Hansa-Theater in Hamburg. VOX war dabei und zeigt die dreistündige Sendung am Nikolaustag, 6.12. um 20:15 Uhr!

Worauf sich die Zuschauer freuen können?: "Ich lese aus meinem Buch 'Pfoten vom Tisch! Meine Katzen, andere Katzen und ich' und ich beantworte die Fragen des Publikums. Alle Fragen. Egal, was dem Publikum auf den Nägeln brennt", so Entertainer Hape Kerkeling. "Danach gibt es noch eine Show hintendran, die von Dunja Hayali moderiert wird. Auch hier greifen wir nochmal Fragen auf. Und ich singe erstmals live zwei Lieder aus meinem neuen Album 'Mal unter uns...'. Das wird ein extrem amüsanter und kurzweiliger Abend, zu sehen bei VOX!"

So erfahren die Zuschauer:innen nicht nur amüsante und skurrile Anekdoten aus Hapes Alltag mit seinen mittlerweile acht Katzen, in seiner unnachahmlichen Art plaudert das Multitalent in Interaktion mit dem Publikum auch über weitere Details aus seinem Leben. Wie bringt man einen übergewichtigen Kater durch die Flughafenkontrolle und warum sind Haustiere imstande, einen besseren Menschen aus jemandem zu machen? Welche Ängste hat er als Königin Beatrix durchgestanden? Was würde der heutige Hape seinem 20-jährigen Ich gerne sagen? Und was genau ist eigentlich ein "No picture wild Kater"?

Die Zuschauer:innen dürfen sich darauf freuen, altbekannte und liebgewonnene Rollen Hape Kerkelings aufblitzen zu sehen. Und er stellt erneut sein fantasievolles Sprachtalent unter Beweis - immerhin spricht Hape Kerkeling viele Sprachen fließend, darunter auch Sprachen, die er überhaupt nicht spricht! So gibt es Kostproben in Holländisch, Thai, Arabisch und auch ... "Katzisch"!

Emotional wird es, wenn Hape Kerkeling erstmals live vor Publikum die beiden persönlichen Songs "Glaub an dich" und "Wenn der Vorhang langsam fällt" von seinem neuen Album "Mal unter uns..." singt.

Zum Abschluss des Abends spricht die Journalistin und langjährige Freundin Dunja Hayali inmitten des Publikums mit Hape Kerkeling in einem ganz persönlichen Interview über das, was ihn als Person und Künstler antreibt. So erfahren die Zuschauer:innen u.a. auch, was für einen Reisefreund wie Hape Kerkeling "Heimat" bedeutet. Denn aktuell war der Entertainer und Vielreisende auch für die neue VOX-Sendung "Hape und die 7 Zwergstaaten" unterwegs - zu sehen ab dem 21.11., sonntags um 19:10 Uhr.

