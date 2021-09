VOX Television GmbH

Ganz im Zeichen der Liebe! Guido Maria Kretschmers neue Sendung "Guidos Wedding Race" am 10. und 17.10. bei VOX

Köln (ots)

Am Ende dieser Pressemitteilung können Sie sich für den digitalen Interviewtag anmelden!

Eine Traumhochzeit feiern und dabei von VOX-Liebling Guido Maria Kretschmer getraut werden? Für zwei von sechs Paaren kann dieser Traum bei der neuen Sendung "Guidos Wedding Race" wahr werden. VOX zeigt die zwei Folgen am 10. und 17. Oktober jeweils zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr. Worum geht's? In mehreren Etappen mit je einer Aufgabe, die auf der persönlichen Geschichte des jeweiligen Paares basiert, müssen diese beweisen, wie gut sie als Paar funktionieren. Angefangen mit dem Kennenlernen der Paare und deren Umfeld - Guido überrascht sie zu Hause - begleitet Guido jedes Brautpaar auf ihrer Reise, denn er ist als "Navigationsgerät" in Form von Videobotschaften mit dabei. Die Aufgaben für die Brautpaare sind vielfältig und auf die Paare zugeschnitten. Während der Reise müssen sie Strophen eines von Guido verfassten Liebesgedichts erspielen und dieses als letzte Aufgabe auswendig aufsagen. Welches Paar die Nerven behält und das Gedicht fehlerfrei und dazu noch am schnellsten aufsagt, gewinnt die Traumhochzeit. Dort, wo die Traumhochzeit stattfinden wird, bekommen die Outfits der Liebenden noch einen letzten Schliff vom Star-Designer höchstpersönlich. Außerdem erhält das Brautpaar eigens von Guido entworfene Eheringe. Auch die Traurede wird er halten und nach der Trauung darf das Brautpaar gebührend Hochzeit und den Sieg feiern.

Folge 1 am 10.10. um 20:15 Uhr bei VOX:

Unter dem Motto "Auf die Liebe! Fertig! Los!" kämpfen Programmiererin Maria (30) und Lehrer Stephan (37) aus Gossau St. Gallen (Schweiz), die Vierfach-Eltern Nathalie (29) und Ramon (30) aus Calw sowie Soldatin Kim (25) und Personalvermittlerin Lorena (28) aus Waldfeucht in der ersten Folge auf einem Roadtrip der besonderen Art um ihre absolute Traumhochzeit.

Folge 2 am 17.10. um 20:15 Uhr bei VOX:

Die drei Paare Anita (31) aus Oberhausen (Innendienst-Mitarbeiterin) und Bodensteward Kwabena (30) aus Gelsenkirchen, Bürokauffrau Ute (50) und Friseur Carsten (49) aus Betzdorf sowie Merchandiserin Freya (24) und Filialleiter Rafael (39) aus Bad Lippspringe begeben sich in der zweiten Folge von "Guidos Wedding Race" auf einen Roadtrip in den Süden von Deutschland.

Produziert wird "Guidos Wedding Race" von Constantin Entertainment.

Noch Fragen? Dann können Sie mit Guido Maria Kretschmer bei unserem Interviewtag am Mittwoch, 15.09.2021 zwischen 11-14 Uhr, ein Einzelinterview per Videochat führen. Wir freuen uns auf Ihre Interviewanfrage bis zum 13. September 2021 unter katrin.bechtoldt@mediengruppe-rtl.de.

Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell