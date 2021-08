VOX Television GmbH

VOX stellt Gewissensfrage! Start der dreiteiligen Reihe "GewissensBISSE? Das Fleischexperiment" am 14. September

Köln (ots)

Den Dingen auf den Grund gehen, sich mit seiner Umwelt kritisch auseinandersetzen - das steht auch in der neuen Doku-Reihe "GewissensBISSE? Das Fleischexperiment" ganz oben auf der Tagesordnung. VOX zeigt die neue, dreiteilige Sendung ab Dienstag, 14. September um 20:15 Uhr.

Hier geht es zur Preview

78,8 Kilo Fleisch werden in Deutschland jährlich pro Kopf gegessen.* Doch viele Menschen blenden bei ihrem Fleischkonsum die Tatsache aus, dass dafür ein Tier geschlachtet wurde. Das geschieht in Deutschland im Schnitt täglich zwei Millionen Mal.* Das Fleischexperiment holt diesen Aspekt ins Bewusstsein zurück.

Fünf Familien nehmen an dem außergewöhnlichen Experiment teil, darunter auch die prominenten Familien von Schauspieler Hardy Krüger Jr., Profi-Fußballer Dennis Diekmeier sowie von Musiker und Ausdauersportler Joey Kelly:

Für das außergewöhnliche TV-Experiment bekommen die Familien jeweils zwei Tiere zugeteilt. Diese leben im eigenen Garten in eigens dafür angelegten Gehegen und werden dort über vier Wochen von den Familien versorgt. Dabei erfahren sie mehr über die Eigenheiten der Tierart, über ihr Sozialverhalten und ihre Intelligenz und auch darüber, wie sich der starke Fleischkonsum auf unsere Gesundheit und auf die Umwelt auswirkt. Sie erleben aber auch, wie sich überzeugte Fleischesser für einen bewussteren Fleischkonsum entscheiden können. Die Familien lernen eine artgerechte Nutztierhaltung kennen, die auch eine für die Tiere stressfreiere Schlachtung vorsieht. Sie erfahren mehr über sogenannte Nose-to-Tail-Restaurants, die dafür stehen, dass, wenn ein Tier geschlachtet wird, es aus Respekt ganz verwertet werden sollte. Am Ende der Wochen müssen sich die Familien entscheiden: Lassen sie ihre bisherige Ernährung unverändert, werden ihre Tiere geschlachtet. Entscheiden sie sich, ihren Fleischkonsum zu stoppen und sich vegetarisch zu ernähren, werden ihre Tiere bis an ihr natürliches Lebensende auf einem Gnadenhof leben. Die sehr persönliche Entscheidung trifft jede Familie am Ende für sich - und ändert ihr Leben vielleicht für immer.

Bei Familie Kelly ziehen zwei Kälber ein, zwei Lämmer bei Familie Krüger, zwei Ferkel bei Familie Diekmeier. Außerdem sind Familie Ripka aus Olfen sowie Familie Ehmann aus Duisburg dabei, die sich jeweils um zwei Hühner kümmern.

Produziert wird die dreiteilige Doku-Reihe "GewissensBISSE? Das Fleischexperiment" von REDSEVEN ENTERTAINMENT GmbH für VOX. Das Lizenz-Format, das unter dem Titel "Meat the Family" originär in Großbritannien gezeigt wird, wird vertrieben von Red Arrow Studios International.

Alle Informationen zur Sendung, Interviews mit den Teilnehmern sowie Fotos finden sie hier im Media Hub.

Im Anschluss an die Ausstrahlung von "GewissensBISSE? Das Fleischexperiment" zeigt VOX jeweils dienstags außerdem ein "Prominent"-Spezial.

*Quelle: Statistisches Bundesamt

Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell